EUSA Award 2023: 24 Gewinner der Gewinner

Die europäischen Pool-Oscars werden seit 2013 vom europäischen Schwimmbadverband EUSA – European Union of Swimming Pool and Spa Associations – vergeben.

Preisverleihung des EUSA-Awards auf der aquanale 2023 zum Schweizer Abend.

Die Preisverleihung EUSA Award 2023 in Gold, Silber und Bronze erfolgte in folgenden Kategorien: privat genutzte Indoor- und Outdoor-Pools, Pools mit Überdachung, Pools mit automatischer Abdeckung, Pools bei Nacht sowie Whirlpools und Spas. Als achte Kategorie war neu das Thema Poolsanierung dabei. Damit werden Projekte unter der Überschrift „Vorher/Nachher“ prämiert.

Der Award wird in acht Kategorien jeweils in Gold, Silber und Bronze prämiert.

Am Wettbewerb 2023 nahmen 282 Poolprojekte aus folgenden Ländern teil: Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Österreich, Portugal, Schweiz, Spanien und Türkei. Am EUSA Award nehmen die Sieger aus den jeweiligen Landeswettbewerben teil, die dann auf europäischer Ebene nach dem Grundsatz „Best of the Best“ nochmals gegeneinander antreten, um die Sieger der Sieger zu ermitteln.

Um alle Gewinnerprojekte des EUSA Award 2023 und die siegreichen Schwimmbadbau-Fachbetriebe kennenzulernen, geht es hier direkt zum entsprechenden Bilderalbum auf dem Flickr-Kanal beim Bundesverband Schwimmbad & Wellness (bsw).