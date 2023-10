Neuer Partner von„Die 101 besten Hotels“

Mehr als 10.000 Hotels werden aktuell in Deutschland betrieben. Darunter die besten Hotelbetriebe zu finden, scheint gar nicht so leicht.

„Die 101 besten Hotels“, eine Initiative des „Institute for Service and Leadership Excellence“, haben sich allerdings genau das zur Aufgabe gemacht und erstellen jedes Jahr aus dieser großen Anzahl gemeinsam mit namhaften Akteuren und Vertretern der Tourismus- und Hotelbranche ein Ranking der besten Hotelbetriebe in Deutschland – und 2024 erstmalig auch in der Schweiz, Österreich und Südtirol.

Starke Partnerschaft: „Die 101 besten Hotels“ und „KLAFS“.

Für die nächsten Jahre haben „Die 101 besten Hotels“ nun Klafs an der Seite. Carsten K. Rath, Herausgeber von „Die 101 besten Hotels“ und renommierter Branchenexperte, begrüßt die Zusammenarbeit: „Klafs passt perfekt in unsere Reihe der besonders ausgezeichneten Hotels und deren Partner und Dienstleister. Die Erwartungshaltung unserer Hoteliers und deren Gäste ist auf höchstem Niveau. Klafs arbeitet seit vielen Jahren sehr gut mit der Hotellerie zusammen, kennt diese daher bestens und hat bereits zahlreiche einmalige Wellnessbereiche realisiert.“ Und auch Klafs Geschäftsführer Phillip Rock freut sich über die Partnerschaft: „Den Gästen besonders schöne Erlebnisse zu bieten, die ihnen lange in guter Erinnerung bleiben, wird immer wichtiger. Wir freuen uns deshalb, Partner dieses Rankings sein zu können und die besten Hotels entsprechend zu ehren. Außerdem sind wir stolz, dass viele der 101 besten Hotels bereits mit einem Wellnessbereich von Klafs ausgestattet sind.“

