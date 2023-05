Schwimmen, Duschen, Saunieren: So vielfältig ist das Entspannungsparadies im eigenen Swimmingpool.

Bei den Einreichungen aus dem In- und Ausland zum bsw-Award 2022 konkurrierten fast 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Die Preisträger wurden bei der Pools night – während der bsw-Infotage mit ihren über 800 Teilnehmern – am 24. März 2023 auf großer Bühne geehrt. bsw-Award 2022: Private Badelandschaften im Freien – Medium: Hier präsentieren wir Ihnen die Sieger!

Kreativpreis Gold

bsw-Awards 2022: Gold in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Medium“

für Polytherm GmbH.

Hat hier jemand eine Sechs gewürfelt? Sieht fast so aus. Das Haus im „Würfeldesign“ hat mit dem Pool einen „Sechser“ erhalten. Oder wie sollte man sonst das Glücksgefühl nennen, das ausgestrahlt wird? Holz und Edelstahl verbinden sich mit einem cleveren Lichtdesign zu einer natürlich glänzenden Wellnessoase, die mit ihrer minimalen Gestaltung maximale Entspannung verspricht.

Preisträger

Polytherm GmbH, A-Weibern

Kreativpreis Silber

bsw-Awards 2022: Silber in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Medium“

für Pro Pool Schwimmbadtechnik – Dirk Gutzeit

(Kooperation mit FREIRAUM Rabsilber Heckmann Giese Landschaftsarchitekten PartG mbB und Kesseler Garten- und Landschaftsbau).

Dieser Pool lebt von scheinbaren Gegensätzen: Alter Baumbestand harmoniert mit modernem Style, das natürliche Holzmaterial ergänzt sich überzeugend mit der Top-Technik und das schlichte Design verschmilzt mit dem „üppigen Grün“ der Umgebung zu einer Einheit, die Ruhe ausstrahlt. Wohnen, Wellness & Wasser – dieser Dreiklang wird mit Leben erfüllt.

Preisträger

Pro Pool Schwimmbadtechnik – Dirk Gutzeit, D-Dreieich

(Kooperation mit Freiraum · Rabsilber Heckmann Giese · Landschaftsarchitekten PartG mbB, Wiesbaden und Kesseler Garten- und Landschaftsbau, Geisenheim)

Kreativpreis Bronze

bsw-Awards 2022: Bronze in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Medium“

für POOL – Konzept GmbH & Co. KG (Kooperation mit Oliver Herrmann, Freier Architekt).

Hier kann man direkt über die „Stufen des Glücks“ Richtung Pool schreiten. Grau ist fad? Keineswegs! Das in Grautönen gehaltene Pool- und Wohnensemble wirkt edel und großzügig. Unterschiedliche Nischen sind entstanden, die den Poolgarten einladend und gemütlich erscheinen lassen. Die Materialien harmonieren, und die Wasseroase ist so schön platziert, dass man sie von allen Seiten des Grundstücks betrachten kann.

Preisträger

POOL – Konzept GmbH & Co. KG, D-Haibach

(Kooperation mit Oliver Herrmann, Freier Architekt, Reichenbach)