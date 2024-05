bsw-Award: Riesenkompliment von der Jury an die Einreicher: Die Preisrichter waren selten so angetan von der Qualität der teilnehmenden Pools.

v.l.n.r.: Joachim Scheible, Torsten Müller, Tom Bendix, Bettina Frias

Auch wenn die Jury des bsw-Awards Anfang des Jahres eigentlich die Aufgabe hatte, die schönsten Pools zu bestimmen, so hat sie bei der diesjährigen Sitzung noch etwas anderes getan: ein riesengroßes Kompliment an alle Einreicher ausgesprochen.

Die Preisrichter waren selten so angetan von der Qualität der teilnehmenden Pools. Aber wie das bei einem Wettbewerb ist, können leider nicht alle gewinnen, und so hatten es die Entscheider nicht leicht, die Sieger zu ermitteln. Nach langer Diskussion und Prüfung haben sie es geschafft und aus den rund 400 Einreichungen die 24 Edelmetall-Gewinner der acht Kategorien ermittelt, die diese Pool-Magazin-Ausgabe ab Seite 16 präsentiert.



Zudem wurden noch 56 weitere Poolhits bestimmt, die dann zusammen mit den Bronze-, Silber- und Goldgewinnern die Schwimmbad-Top- Ten bilden. Ein herzliches Dankeschön an unsere Jury, zu der unter anderem Joachim Scheible, Chefredakteur von Schwimmbad & Sauna, Interior-Designer Torsten Müller, Poolfotograf Tom Bendix und Branchenexpertin und Aquanale-Direktorin Bettina Frias gehören, die man auf dem Bild (v.l.) sieht.

Hier geht es zu den Gewinnern des bsw-Awards 2023.