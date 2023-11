Nur drei Wochen reine Bauzeit

Der große Garten bot genügend Platz, um ein komfortables Fertigschwimmbecken einbauen zu können. Der Bauherr hatte schon seit geraumer Zeit vor, sich einen Pool in den Garten bauen zu lassen.

Platz gab es genug und große Bäume und Sträucher schützten das Gartengelände vor unerwünschten Blicken. Ein guter Freund hatte ihm das Unternehmen Belka aus Kerpen als qualifiziertes Fachunternehmen für die Planung und Umsetzung seiner Wünsche empfohlen. Dass die reine Bauzeit nur drei Wochen betragen würde, hatte der Bauherr da noch nicht erwartet.

Eine Gegenstromanlage mit zwei Düsen erlaubt sowohl ein aktives Schwimmtraining als auch eine entspannte Massage.

Poolexperte Heiner Lüttgen schaute sich bei einem ersten Besichtigungstermin das Gelände an und gibt dem Bauherrn erste Empfehlungen, wie er hier eine Poolanlage integieren kann. In mehreren Beratungsgesprächen arbeitete er dann nach Auftragserteilung ein Konzept für eine Poolanlage aus. Der Bauherr stimmte dem Vorschlag zu, sich für ein Fertigbecken zu entscheiden, damit eine schnelle und reibungslose Durchführung des Projektes am besten bewerkstelligt werden konnte.

Nur drei Wochen Bauzeit dank GFK-Fertigbecken

Heiner Lüttgen hatte ein GFK-Fertigbecken aus dem Programm von RivieraPool empfohlen. Der Bauherr entschied sich für das Modell „Ancona“. Das 8 x 3,70 m große, klassisch gestylte Becken wurde im

RivieraPool-Werk komplett gefertigt und dann von einem Kran in die vorbereitete Baugrube gesetzt, wo es die Belka-Techniker nur noch anzuschließen und zu hinterfüllen brauchten. Aufgrund der Größe des Gartens und der Hanglage war ein sehr großer Kran notwendig, um das Becken 70 m weit über das Wohnhaus an seinen Platz zu heben.

Ein Fertigbecken garantiert eine schnelle Nutzung des neuen Schwimmbeckens.

Das Skimmerbecken in Weiß verfügt über eine bequeme Einstiegstreppe, eine Rollladenabdeckung, die in einem Schacht im Becken ruht, der auch als Sitzbank genutzt werden kann, drei LED-Scheinwerfer und eine Twinjet-Anlage. Die Twinjet-Gegenstromanlage mit zwei Düsen erlaubt ganz nach Wunsch und Tagesform sowohl ein aktives Schwimmtraining als auch eine entspannte Massage vor den Düsen.

Das Fertigbecken Ancona aus dem Hause RivieraPool verfügt über eine bequeme Einstiegstreppe.

Die Schwimmbadtechnik wird wie geplant in der 30 m entfernten Garage installiert. Ein Sandfilter mit Mehrwegeventil und Umwälzpumpe sowie die Mess-, Regel- und Dosiertechnik „Dulcomarin“ von ProMinent sind hier sauber und revisionsfreundlich untergebracht.

Die Rollladenabdeckung des Pools ruht in einem Schacht im Becken und hilft beim Energie sparen.

Nach Beendigung der schwimmbadtechnischen Arbeiten wird eine Terrasse um das neue Schwimmbad gebaut. Nur drei Wochen haben die reinen Bauarbeiten gedauert. Dann konnte die Familie das erste Mal baden und einen entspannten Sommer am Pool genießen.

Planung & Realisierung

Schwimmbadbau & Planung

Belka GmbH

Broichstraße 4–6

50170 Kerpen – Deutschland

Schwimmbecken

RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH

Klöcknerstraße 2

49744 Geeste – Deutschland

Mess-, Regel- und Dosiertechnik

ProMinent Deutschland GmbH

Maaßstraße 32/1

69123 Heidelberg – Deutschland