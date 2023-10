SPACE makes a happy face

Auf Regen folgt Sonnenschein – so sagt es der Volksmund. Und er hat mal wieder Recht. Denn Regen hat zur Folge, dass sich der Schwimmbadbesitzer freut. Zumindest der, der seinen Pool mit SPACE von Dryden Aqua ausgestattet hat.

Bei SPACE handelt es sich um eine Poolsteuerung der besonderen Art. Neben den klassischen Funktionen des Poolbetriebs denkt SPACE mit. Vernetzt mit den Wetterdaten weiß das System, wann der nächste Niederschlag zu erwarten ist. Also terminiert es die anstehende Rückspülung so, dass dafür das Regenwasser mitgenutzt werden kann.

Die Poolsteuerung SPACE von Dryden Aqua hat eine integrierte KI und lernt kontinuierlich dazu.

SPACE kann aber nicht nur in die Zukunft schauen, es ist ein System, das auch ganz im Hier und Jetzt verankert ist. So ermöglicht es, den Pool in Echtzeit zu überwachen und aus der Ferne zu steuern. SPACE „is always on“: Dank seiner eingebetteten künstlichen Intelligenz analysiert es kontinuierlich alle Parameter des Pools, sammelt Daten und lernt auf diese Weise dazu – um den Pool immer besser zu machen: nachhaltiger, leistungsfähiger, kostensparender und schließlich autonom. Man könnte fast sagen: „Wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon einen Asbach Uralt wert“ – für die jüngeren Leser: Das war ein Spirituosen-Werbespruch aus vergangenen Jahrzehnten. Aber er passt noch immer. Denn mit leeren Flaschen fängt die Erfolgsgeschichte bei Dryden an.

Altglas ist der Ausgangsstoff, um das bioresistente Filtermaterial AFM zu fertigen. Dieses ist Teil des Gesamtsystems DA-SY+, das sich zusammen mit SPACE zu einem ressourcenschonenden und wassersparenden Gesamtkonzept verbindet. „Save water. Drink Champagne“ – an dieser Kalenderweisheit ist dann doch etwas Wahres dran.

Mehr Informationen zu SPACE und den weiteren Bausteinen eines nachhaltigen Poolbetriebs von Dryden Aqua gibt es auf www.drydenaqua.com