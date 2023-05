Liebevoll angeordnete Pools mit den unterschiedlichsten Themenschwerpunkten: Herausragende Außenpools für den Einstieg in die private Wellness-Welt.

Bei den Einreichungen aus dem In- und Ausland zum bsw-Award 2022 konkurrierten fast 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Die Preisträger wurden bei der Pools night – während der bsw-Infotage mit ihren über 800 Teilnehmern – am 24. März 2023 auf großer Bühne geehrt. bsw-Award 2022: Private Badelandschaften im Freien – Standard: Hier präsentieren wir Ihnen die Sieger!

Kreativpreis Gold

bsw-Awards 2022: Gold in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Standard“

für Hügel mehr Garten GmbH (Kooperation mit Wintergarten-land GmbH).

Man muss nicht immer ein Budget der Luxusklasse investieren, um ein Stück Luxus daheim zu haben. Die Anlage beweist es. Sie überzeugt durch ihre warme Farbgebung, einen raffinierten Materialmix und ein durchdachtes Lichtdesign. Bruchstein und Edelstahl – diese Kombination schafft Gemütlichkeit mit einer Portion Eleganz. Ob man im Becken ist oder auf das Becken guckt – es tut immer gut. Wellness für alle Sinne!

Preisträger

Hügel mehr Garten GmbH (D-Rümmingen)

(Kooperation mit Wintergarten-land GmbH, Maulburg)

Kreativpreis Silber

bsw-Awards 2022: Silber in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Standard“

für Schwimmbadtechnik Köppen GmbH & Co. KG (Kooperation mit Burggraf GmbH).

Einen Pool sollte man auf ein Podest stellen – das ist absolut richtig. Und das hat man hier getan. Schließlich ist ein Schwimmbecken DAS Highlight des Gartens. Gekonnt hat man die Wasseroase in die Natur eingebunden und passend umrandet. Wunderschön ist auch das Spiel mit den unterschiedlichen Ebenen, das einerseits für Weite und andererseits für einen Hauch Raffinesse sorgt.

Preisträger

Schwimmbadtechnik Köppen GmbH & Co. KG, D-Alsdorf

(Kooperation mit Burggraf GmbH, Bad Münstereifel)

Kreativpreis Bronze

bsw-Awards 2022: Bronze in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Standard“

für Schwimmbadtechnik Köppen GmbH & Co. KG.

Dem Pool den passenden Rahmen gegeben – das hat man hier gemacht und mit einem überschaubaren Budget eine anschauliche Oase gebaut. Das Schwimmbecken, umgeben von einer floralen Kulisse, ist mit seinem breiten Rand ein Hingucker geworden, der die Farbe des Hauses aufnimmt und so dazu beiträgt, dass ein einheitliches Bild entsteht.

Preisträger

Schwimmbadtechnik Köppen GmbH & Co. KG, D-Alsdorf