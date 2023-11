Wohltuende Wärme für Körper und Geist

Wenn der kalte Sturm um die Ecken braust und nasskaltes Wetter den Tag nicht hell werden lässt, sehnt sich der Mensch wohltuende Wärme herbei. Bereits eine Tasse Tee tut gut. Noch wohltuender aber ist ein Saunagang oder Infrarotwärme. Denn hier kann sich der gesamte Körper entspannen.

Wärme bietet ein breites Spektrum an gesundheitlichen Vorteilen. (Foto: Klafs GmbH)

Sorgen und Stress führen oft zu Verkrampfungen der Muskulatur, Schlaflosigkeit sowie Rücken- oder Kopfschmerzen. Wärme wirkt hier ganzheitlich entgegen: Sie beruhigt Körper und Geist, reduziert Verspannungen, fördert die Blutzirkulation und regt den Stoffwechsel an. Darüber hinaus ist Infrarotlicht in der Lage, selbst die tiefen Hautschichten zu durchdringen und damit zur Schmerzlinderung sowie Zellregeneration beizutragen. Sowohl die Wärme durch die klassische Sauna als auch Infrarotstrahlung bieten ein breites Spektrum an gesundheitlichen Vorteilen.

Ein Experte für warme Orte voller Entspannung ist Klafs. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von innovativen Saunen und Infrarotprodukten, um perfekte Erholung zu gewährleisten. Schließlich geht es um unsere körperliche Regeneration, mentale Entspannung und die Pflege unserer Gesundheit. Saunabaden beispielsweise beugt zahlreichen Krankheiten vor und stärkt den Körper: Dank des Heiß-Kalt-Wechselreizes wird das Abwehrsystem trainiert, sodass Infekte und Erkältungen messbar abnehmen oder gar nicht erst entstehen. Das gilt auch für sogenannte funktionelle Beschwerden wie Rücken- und Muskelschmerzen. Darüber hinaus kann Saunieren das Risiko von Gefäßerkrankungen wie Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern. Sogar auf Schlafstörungen und die geistige Leistungsfähigkeit kann es sich positiv auswirken.

Dieser Infrarotsitz spendet wohltuende Infrarotwärme auch ohne Sauna. (Foto: Klafs GmbH)

Immer mehr Menschen entscheiden sich deshalb für eine Sauna zu Hause. Klafs hat dafür Oasen der Entspannung und des Wohlbefindens für jeden Ort geschaffen. Von der großzügigen Design-Sauna bis zur kompakten, ausfahrbaren Sauna S1, die auf nur 45 cm Schranktiefe zusammengefahren werden kann. So findet sie sogar in kleinen Stadtwohnungen oder auch Badezimmern, Arbeitszimmern und anderen Räumen ganz flexibel ihren Platz – wohltuende Wärme für alle.

Wer es nicht so heiß mag, für den ist das Sanarium von Klafs oder ein Infrarotprodukt bestens geeignet. Das Sanarium ist die ideale Lösung für Sauna-Einsteiger oder Menschen mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder Venenleiden. Aufgrund der milderen Temperaturen und der angenehmen Luftfeuchtigkeit wird der Körper behutsam und schonend tiefenerwärmt.

So hat eine Studie der renommierten Charité ergeben, dass die sanfte Wärme und das kreislaufschonende Klima im Sanarium Bluthochdruck senken und Durchblutungsstörungen mildern können. Durch zweimal wöchentliche Besuche in der Niedrig-Temperatur-Sauna (Temperatur: 55 °C, Luftfeuchtigkeit: 48 %) sinkt der Blutdruck von Hypertonikern. So das Ergebnis einer Untersuchung, die Doz. Dr. sc. med. Hans-Joachim Winterfeld mit Hochdruckpatienten durchgeführt hat. Auch erhöhte Cholesterinwerte gingen durch die Sanariumbesuche zurück. Und selbst die Serum-Konzentration des Tumornekrosefaktors (TNF) sank um 11 Prozent, während der Spiegel des entzündungshemmenden Interleukin-10 um rund ein Drittel anstieg. So verwundert es kaum, dass Rheumatikern im entzündungs­freien Intervall Saunagänge merkliche Erleichterung bringen.

Der Infrarotsitz InfraPlus ist die perfekte Zusatzausstattung für jede Sauna. (Foto: Klafs GmbH)

Um in den Genuss der tiefenwirksamen Infrarotwärme zu kommen, reicht das Angebot von einer kleinen Infrarotkabine über Zusatzausstattungen für die Sauna bis hin zum platzsparenden Infrarotsitz. Infrarotstrahlung bietet den Vorteil, dass nicht die Luft erwärmt wird, sondern die Wärme gezielt auf feste Objekte wie eben den Rücken gerichtet ist.

Die kompakte Infrarotkabine S1 bietet in jeder Wohnungsgröße gezielte Wärmebehandlung. (Foto: Klafs GmbH)

Die Infrarotkabine S1 von Klafs misst im eingefahrenen Zustand nur 45 cm in der Tiefe. Sie lässt sich auf Knopfdruck ganz einfach ausfahren und bietet dann viel Raum für den behaglichen Wohlfühltraum und die wohltuende Wärme. Die gezielte Wärmebehandlung der angenehmen Infrarotstrahlen wirkt intensiv auf die Rückenpartie ein und lockert schmerzhafte Verkrampfungen rund um Rücken, Schulter und Nackenbereich. Auch abnutzungsbedingte Gelenkschmerzen und andere unspezifische Rückenschmerzen können mit dieser Anwendung gelindert werden. Alle Details zum Thema Infrarot finden Sie auch auf der Website von Klafs.