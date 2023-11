Luftsprudelliegen sorgen durch die prickelnden und sanften Luftbläschen für eine perlende Massage, die Muskelverspannungen lösen kann und die Durchblutung fördert. Der Auftrieb des Wassers, in Verbindung mit den unzähligen Luftbläschen, versetzt den Körper in einen angenehmen und entspannenden Schwebezustand.

Sehr häufig werden sie direkt am Beckenrand – nicht selten in speziell geplanten Nischen – eingebaut, damit sie beim Schwimmen nicht stören. Es lassen sich auch mehrere Luftsprudelliegen nebeneinander einbauen, wenn man den Blubberspaß nicht immer allein genießen möchte. Diese Liegen gibt es in zwei Ausführungen. Entweder ist die Liegefläche eine horizontale Sprudelplatte oder die Fläche ist ergonomisch gestaltet.

Luftsprudelliegen werden für die verschiedenen Beckenkonstruktionen, wie beispielsweise Fliesenbecken oder auch Folienbecken, angeboten. Bei Fertigbecken bestehen sie aus dem gleichen Material wie das Becken. Auch für den Einsatz in Edelstahlbecken kommen verschiedene Lösungen zum Einsatz. Je nach Hersteller und Ausführung gibt es die Luftleisten auch in verschiedenen Materialien und beim Werkstoff PVC auch in mehreren Farben.

Neben den reinen Luftsprudelliegen sind auch Luft-/Wassersprudelliegen am Markt. So ist beispielsweise die Liege „acrylair“ von fluvo® neben den Luftdüsen optional zusätzlich auch mit Wasserdüsen ausgestattet. Das Unternehmen Hugo Lahme bietet Luftsprudelliegen sowohl für Fliesenbecken als auch für Folienbecken an sowie Luftsprudelsitze in verschiedenen Ausführungen. In Zusammenarbeit mit der Firma wedi wurde eine Luftsprudelliege entwickelt, die bereits fertig in einem Block montiert ist. Das bedeutet eine enorme Zeitersparnis bei der Montage und sie kann vom Schwimmbadbau-Fachunternehmen auch leichter ins Becken eingebaut werden. Eine perlende Massage im eigenen Pool: diesem Luxus steht dann nichts mehr im Wege.

Weitere Informationen bei den folgenden Anbietern:

www.lahme.de

www.uwe.de

www.ospa-schwimmbadtechnik.de

www.fluvo.de