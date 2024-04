Das RESPECT-Sortiment von Bayrol besteht zum Start aus den folgenden fünf Produkten als perfekte Ergänzung zur klassischen Poolpflege:

Pool DETOX zersetzt Sonnencreme, Haarpflegeprodukte und andere organische Verunreinigungen ganz ohne Chlor auf Basis von Enzymen.

No POLLEN zersetzt auf natürliche Weise und ebenso auf Basis von Enzymen Pollen, die sich auf der Wasseroberfläche angesammelt haben.

No CALC entfernt mühelos Kalkablagerungen an der Wasserlinie auf Basis von Fruchtsäure.

No GREASE entfettet wirksam auf Basis von Schmierseife aus Olivenöl die Wasserlinie.

No CHLOR neutralisiert auf Basis von Natriumthiosulfat überschüssiges Chlor oder Brom im Wasser.

Die in Europa hergestellten Produkte sind gewohnt einfach und effizient in der Anwendung. Sie enthalten bis zu 97 Prozent Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Dadurch schont das RESPECT-Sortiment nicht nur die Umwelt, sondern darüber hinaus auch die Badegäste. Alle Verpackungen sind aus 100 Prozent recyceltem und wiederverwertbarem Kunststoff. Bayrol geht mit RESPECT auch einen weiteren Schritt und spendet ein Prozent vom Umsatz, der mit diesem Sortiment erzielt wird, an Organisationen, die von dem Unternehmenszusammenschluss „1 % for the Planet“ anerkannt sind. Weitere Informationen zu der neuen Produktreihe auch unter www.bayrol.de und alle Kontaktdaten im Hersteller-Profil.