Ibiza im Pool: Königlich relaxen

Pool-Accessoires

Diesen Sommer machen Sie es sich auf Ihrem Thron im Wasser, der textilen Badeinsel Ibiza gemütlich. Kein Kleben mehr, wie auf herkömmlichen Schwimminseln aus Plastik, sondern auf weichem textilen Stoff. So einfach verlegen Sie Ihr „Bett“ auf’s Wasser und genießen die Wogen der Meereswellen, und die lachende Sonne auf Ihrer Haut.

Foto: chillisy

Details

Kissen Durchmesser: ca. 145 cm

Verwendung: Pool, Meer, See

Material: Textiler Kissenüberzug (100% Premium-Acryl & 100% Polyester) mit wasserresistentem Reißverschluss, mit separatem Innennetz befüllt mit weißen Styroporperlen in Virgin Qualität, Nähte mit reißfesten und farbechten Garn. Genäht in Deutschland.

Lieferumfang: 1 Badeinsel mit separatem Innennetz befüllt

Kollektion: Beach Pool Yacht

Garantie: 5 Jahre

Foto: chillisy



Farben

Für die Badeinsel Ibiza stehen Ihnen 28 Farben zur Auswahl: Da ist für jeden die richtige dabei!

Weiß, Perlmutt, Canvas, Holzoptik, Taupe, Dunkelbraun, Schwarz, Gelb, Mandarinen Orange, Hummer Orange, Pink, Grasgrün, Indigo Blau, Marine Blau, Dunkelgrün, Limonen Gelb, Rosa, Rot, Aprikot, Melone, Lindenbaum, Türkis, Mint, Aqua Blau, Hellblau, Hellgrau, Anthrazit, Grau

Eigenschaften der Badeinsel Ibiza

– atmungsaktiv (kein Schwitzen)

– farbecht und UV-lichtbeständig (kein ausbleichen des Stoffesin der Sonne)

– befüllt mit unbedenklichen Styroporperlen in Virgin Qualität

– pflegeleicht und schnelltrocknend

– reißfester Stoff und Garn

– schimmelresistent

– alle Materialien: Öko-Tex Standard 100 zertifiziert

– wasser- und schmutzabweisend (PFOS-frei)

– Nachhaltige Materialherkunft: Europäische Union

– Nachhaltig genäht mit Präzision in deutscher Handarbeit



Die Stoffe der chillisy® Kollektionen Beach Pool Yacht sind weich in der Haptik und zugleich extrem witterungsbeständig.

Foto: chillisy





Weitere Informationen und Bestellungen unter: