Fünf verschiedene Modelle

Meranus-Fertigbecken

Unter dem Namen Imaginepools bietet Meranus eine neue Fertigbeckenserie an. Insgesamt stehen fünf verschiedene Beckenmodelle in vier Farben und unterschiedlichen Größen zur Verfügung.

Auch die Ausgestaltung der verschiedenen Beckentypen ist individuell und vielfältig, um den unterschiedlichen Kundeninteressen gerecht zu werden.

So gibt es beispielsweise beim Beckentyp Freedom an einer Stirnseite zwei außenliegende Treppen mit einer großzügigen Sitzbank dazwischen, die mit Whirlpooldüsen oder einer Gegenstromanlage ausgestattet werden kann. Das Modell Freedom mit Splash Deck besitzt vor den Einstiegstreppen in den Schwimmbereich eine große Flachwasserzone, die perfekt zum Relaxen, Sonnenbaden oder als Plansch- und Spielbereich für Kinder geeignet ist. Für Schwimmer, die es schätzen, ganz lange Bahnen ziehen zu können, gibt es beim Modell Escape auch eine 12 Meter lange Ausführung.

Bei allen Modellen ist der Einbau von Unterwasserscheinwerfern, einer Gegenstromanlage oder eines Unterflurrollladens möglich. Weitere Informationen auch zum umfangreichen Zubehörprogramm und zum Produktionsverfahren der Becken unter www.meranus-pools.de