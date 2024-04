Außenpools, die in abgelassenem Zustand überwintert haben, werden mit Beginn der warmen Jahreszeit wieder mit Wasser gefüllt.

Das Unternehmen Carela, Spezialist für Wasserhygiene in zahlreichen Anwendungsbereichen, weist aber darauf hin, dass erst eine Becken- und Anlagenreinigung den reibungslosen Start in die neue Freibadsaison gewährleisten. Denn die Sauberkeit von Becken und Schwimmbadtechnik ist Grundvoraussetzung für ästhetisch und hygienisch einwandfreies Badewasser. Mit guten Reinigungsmitteln können Becken, Ränder, Fugen und Schwimmbadtechnik unkompliziert gesäubert werden. Auch hartnäckige Biofilme lassen sich so entfernen.

Mit dem Bäderhygiene-Programm von Carela stehen zahlreiche Produkte für alle Arten von Oberflächenmaterial und Belägen zur Verfügung. Außer der Grundreinigung ist natürlich auch eine einwandfreie Wasserhygiene im Betrieb wichtig. Mit dem richtigen Reinigungsprodukt lassen sich zudem auch im laufenden Betrieb entstehende Anlagerungen im weitläufigen Leitungs-, Pumpen- und Düsensystem effektiv reinigen.

Mit dem vierfach konzentrierten Trübungsentferner BrilliantPOOL von Carela werden insbesondere bei Whirlpools auch organische Anhaftungen und Schwebestoffe entfernt, die sonst zu klein sind, um im Filter hängenzubleiben. Das Produkt eignet sich für alle Filterarten, insbesondere für Kartuschenfilter. Badewasser wird so – unabhängig von der eingesetzten Pflegemethode und den eingesetzten Desinfektionsmitteln – in wenigen Schritten aufgefrischt.

Zum Einsatz von BrilliantPOOL gibt es ein Erklärvideo. Unter www.carela-group.de finden Sie auch alle weiteren Produkte des Herstellers und im Hersteller-Profil alle Kontaktdaten.