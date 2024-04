Der Hersteller markilux bietet für seine Design-Markisen hierzu vielfältige LED-Lichtanwendungen.

Ein besonderes Lichtdesign bringt das neue Modell „MX-4“ mit. Denn es vereint Spots, LED-Line, separate Leuchten im Design der Markise sowie warmweißes und farbiges Leuchtmittel zu einer einzigartigen Lichtsinfonie. Hierbei sind auch Farbszenen nach Wunsch definierbar. Die LEDs lassen sich entweder per Funk-Handsender bedienen oder in eine Hausautomation einbinden und per Smartphone oder Tablet steuern.

Ein besonderes Lichtdesign bringt das neue Modell „MX-4“. (Foto: markilux)

Und ganz gleich, für welche der markilux Design-Markisen man sich entscheidet, sie lässt sich in der Regel mit einem passenden Lichtsystem ausstatten. So kann man das eigene Outdoor-Reich während des Sommers in vollen Zügen genießen. Weitere Informationen unter www.markilux.de