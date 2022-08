Bowl 57 von höfats

Finde Dein Feuer

höfats brennt für das perfekte Feuererlebnis und vergrößert das Sortiment konsequent für noch mehr lodernde Leidenschaft: Bowl 57 ist die logische Erweiterung der Bowl-Familie und präsentiert sich mit einem Plus an Sicherheit, Sauberkeit und Stärke.

Einmal mehr wirft sich die Bowl also in Schale und sorgt für eine gemütliche Lounge-Atmosphäre rund um die Flammen ebenso wie für legendäre Grillpartys auf höchstem Niveau.

Zentrales Element der Bowl 57 ist die neue Ascheschale mit zweigliedrigem Ventilationssystem. Der Edelstahldom in der Mitte garantiert ausreichend Frischluft im Zentrum der Feuerschale, während der Lochkreis am Außendurchmesser eine Ventilation im äußeren Bereich ermöglicht. Dadurch verläuft die Verbrennung des Holzes spürbar rauchärmer, clean und vollständig – alle Sorgen bezüglich der Windrichtung beim Chillen rund um das Feuer lösen sich damit in Luft auf. Nach der Feuersession lässt sich die Ascheschale problemlos herausnehmen und reinigen. Angenehme Details wie eine Positionierungshilfe für den Anzünder sowie eine passgenaue Form runden die Ausstattung ab.

Und auch bei der Feuerschale selbst setzt die Bowl 57 noch einen drauf: Die verbesserte Beschichtung bringt ein langlebigeres Vergnügen mit sich. Je nach Lust, Laune und den aktuellen Begebenheiten vor Ort kann das Multitalent hoch oder tief positioniert und stufenlos geneigt werden.

Weiterhin flexibel – und das auf Basis höchster Stabilität! Bowl 57 kommt als Feuerstelle oder als Grill zum Einsatz. Die verstärkte Feuerschale liegt wahlweise auf dem überarbeiteten Dreibein oder dem neuen Sternfuß auf. Ersteres brilliert mit einer noch filigraneren Optik, ist nun wasserdicht verschraubbar und unterstützt durch haptische Marker den Aufbau auf eine optimale Stehhöhe und gibt der Bowl einen sicheren Halt – in waagerechter wie auch geneigter Stellung. Der neue Sternfuß überzeugt mit einem stabileren Stand: Hier können sich Outdoor-Freunde von der Wärme des Feuers ganz entspannt direkt umhüllen lassen.

Auch das beliebte Zubehör begeistert durch durchdachte Weiterentwicklungen: Die Plancha-Platten gibt es jetzt mit erhöhtem Rand gegen das Herabtropfen von Flüssigkeiten und der Grillrost aus poliertem Edelstahl ist höchst rostbeständig und sitzt dank drei Auflagepunkten fest auf. Der grenzenlose Genuss geht bei der Bowl sowieso weit über den kulinarischen Aspekt hinaus – je nach Bowl-Variante kann der Sternfuß oder das Dreibein als Ergänzung dazu gekauft werden. höfats erfindet das Feuer eben immer wieder neu!