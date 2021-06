BINDER-Markenbotschafterinnen trainieren für Tokio

Gegenstromanlagen

Schwimmstars werben für Schwimmspaß

BINDER wünscht seinen Markenbotschafterinnen viel Erfolg auf dem Weg nach Tokio 2021

Die Leistungsschwimmerinnen Elena Krawzow und Jessica Vall haben bereits beeindruckende sportliche Erfolge gefeiert. Jetzt fiebern die BINDER-Markenbotschafterinnen den Paralympics/Olympischen Spielen Tokio 2021 entgegen. Beide Schwimmerinnen wollen Medaillenplätze erreichen.

Elena Krawzow gewann Silber bei den Paralympics 2012 und belegte bei den Europameisterschaften 2021 den ersten Platz über 100 m Brust. Jessica Vall wurde in derselben Disziplin mehrfache spanische Meisterin über 50, 100 und 200 Meter. In Tokio wollen die Sportlerinnen ihren Medaillentraum wahr machen, für den sie seit langem hart trainieren. „Ich freue mich auf die größte sportliche Bühne und hoffe, dass ich meine Bestleistung abrufen kann“, sagt Elena Krawzow mit Blick auf die Paralympics 2021.

Will in Tokio das Finale der Paralympics erreichen: Die BINDER-Markenbotschafterin Elena Krawzow (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

Für Jessica Vall sind es die zweiten Olympischen Spiele: 2016 schwamm sie über 200 m-Brust auf Rang 10. Zur Vorbereitung nahm die Spanierin ebenfalls an den Europameisterschaften teil: „Das war ein ziemliches Pensum, da ich drei Brustschwimmen und zwei Staffelschwimmen absolvieren musste.“

Will in Tokio das Finale erreichen: Die BINDER-Markenbotschafterin Jessica Vall (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

Beide Leistungsschwimmerinnen sind Markenbotschafterinnen für die turbinenbetriebenen Gegenstromanlagen von BINDER. HydroStar und EasyStar verwandeln selbst kleine Pools in eine Fitness- und Wellnessoase und werten die Becken damit enorm auf. Ob Ausdauer-schwimmen, Entspannungsübungen oder einfach nur Planschen: HydroStar und EasyStar sind eine Bereicherung für die ganze Familie.

Die Gegenstromanlagen zeichnen sich durch eine kraftvolle, naturnahe Strömung aus und unterscheiden sich damit deutlich von herkömmlichen pumpenbetriebenen Systemen. Der Körper wird durch die Strömung getragen, sodass der Schwimmer nicht ständig die Balance halten muss und sich ganz auf seine Technik konzentrieren kann.

Während HydroStar speziell für Pool-Neubauten entwickelt wurde, eignet sich EasyStar ideal für die nachträgliche Installation. Die Anlagen werden in verschiedenen Leistungsstufen mit Volumenströmen von 160 bis 1.200 m3 pro Stunde gefertigt. Der Einbau ist schnell erledigt, da weder ein Trockenraum noch aufwändige Erdarbeiten erforderlich sind. Einfach ist auch die Regulierung der Strömungsstärke, die sich bequem per Fernbedienung, Piezo-Taster oder die Trainings-App HydroStar Next steuern lässt. Über die App können zudem eigene Trainingsprogramme erstellt werden, außerdem hat der Schwimmer immer den Überblick über die zurückgelegte Strecke und die dafür benötigte Zeit.

Viele Fachhändler bieten ein kostenloses Probeschwimmen an, bei dem die Anlagen unverbindlich getestet werden können. Infos gibt es unter www.binder24.com/probeschwimmen/.

Über BINDER

Die Hamelner BINDER GmbH & Co. KG ist Spezialist für die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. Mit seinem umfangreichen Know-how und der jahrzehntelangen Erfahrung entwickelte das Familienunternehmen die turbinenbetriebene Gegenstromanlage HydroStar, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpenbetriebene Gegenstromanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Anlage ist einfach zu installieren, arbeitet energieeffizient und kann auch in bestehenden Becken problemlos nachgerüstet werden.