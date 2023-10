Lagerfeuer leicht gemacht

Die besondere Konstruktion mit dem ausgefeilten Luftzufuhrsystem der Pyron Feuertonne ermöglicht dank Kamineffekt und Holzvergaserprinzip eine äußerst effektive und nahezu rauchfreie Verbrennung. So kann man beispielsweise Stockbrot, Marshmallows oder Würstchen am offenen Feuer problemlos genießen. Auf dem Kohlerost kann das Feuerholz einfach platziert werden und auch das Nachlegen ist so jederzeit möglich. Die Ascheschale fängt die Brennrückstände zuverlässig auf und kann schnell und einfach entleert werden. Die drei hohen Standbeine verleihen der Feuertonne Stabilität auf fast jedem Grund und sorgen dafür, dass sie nicht durch das Feuer beschädigt wird.

Mit der Edelstahl-Feuertonne Pyron gelingt jedes Feuer einfach, sauber und schnell.

Wenn die Feuertonne regelmäßig benutzt wird, bildet sich mit der Zeit auf der Oberschicht eine individuelle Färbung sowie eine ansehnliche Patina (Schutzschicht). Diese variiert je nach Hitzegrad, Befüllung und Art des Brennmaterials. Mehr unter www.feuerhand.de