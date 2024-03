Rund 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen aus dem In- und Ausland haben am bsw-Award 2023 teilgenommen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze in den acht Kategorien zu ergattern. Die Preisträger wurden am 1. März 2024 bei der Abendveranstaltung der bsw-Jahrestagung in München vor über 200 Teilnehmern auf großer Bühne geehrt. bsw-Award 2023: Private Badelandschaften im Freien – Standard: Hier präsentieren wir Ihnen die Sieger!

Kreativpreis Gold

bsw-awards 2023: Gold in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Standard“

für POOL – Konzept GmbH & Co. KG

Türkises Wasser und weißer Stein: hier hat man karibisches Flair in den Garten geholt und dieses mit Pflanzen, Strandkorb und Liegen umrandet. Wer will da noch in die Ferne fliegen? Der Pool besticht durch sein minimalistisches Design und seine doppelte Verwendungsmöglichkeit. Relaxen im Flachwasserbereich ist ebenso möglich wie sportlich Schwimmen. Einsteigen kann man über eine elegante Treppe.

Preisträger

POOL – Konzept GmbH & Co. KG, D-Haibach

Kreativpreis Silber

bsw-awards 2023: Silber in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Standard“

für Schwimmbadtechnik Köppen GmbH & Co. KG

Was für ein einladendes Wohlfühlensemble! Man setzt auf eckige Formen – und schafft dadurch eine „runde Sache“. Pool, Pergola, Sitzbereich, Steine und Beete sind mit ihren geraden Linien bestens aufeinander abgestimmt – quasi als „Wellnesseinheit“, aufgelockert durch die Schrägen des Hauses. Die Anlage punktet zusätzlich mit einem ganzheitlichen Lichtkonzept des Gartens, das in den Innenbereich übergeht.

Preisträger

Schwimmbadtechnik Köppen GmbH & Co. KG, D-Alsdorf

Kreativpreis Bronze

bsw-awards 2023: Bronze in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Standard“

für Schmitt Pools + Gartendesign GmbH & Co. KG

Poolbauer können mit unterschiedlichen Budgets arbeiten – und holen dabei immer das Beste raus. Hier hat man sogar an eine Flachwasserzone und eine Schwalldusche gedacht, damit das Relaxen nicht zu kurz kommt. Perfekte Poolplatzierung. Denn beim Schwimmen hat man einen traumhaften Blick in die Landschaft, und auch vom Haus aus kann man die Wasseroase jederzeit gut sehen.

Preisträger

Schmitt Pools + Gartendesign GmbH & Co. KG, D-Arzbach