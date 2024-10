Willkommen in Hamburg

Poolthemen an der Alster – so könnte man die kommende bsw-Konferenz im November überschreiben.



Am 7. und 8. November 2024 trifft sich der Verband, um sich über aktuelle Themen zu informieren, Neuigkeiten auszutauschen und das Netzwerk zu pflegen. Eine vielfältige Agenda wartet auf die Poolexperten, die von Elektroinstallationen in Schwimmbädern über Stressmanagement bis hin zur Künstlichen Intelligenz reicht.



Darüber hinaus gibt es einen Workshop mit dem Titel „Zukunft meistern“, einen Blick in die verwandte Möbelbranche, ein Seminar zur Online-Kommunikation und eine Session zu Wirtschaft und Politik. Auch ein Buchgeschenk ist vorgesehen – handsigniert vom Autor. Und das aquanale-Team ist dabei und präsentiert exklusiv die ersten Infos zur nächsten Kölner Schwimmbadmesse.



Wie im vergangenen Jahr gewünscht, setzt Bestsellerautor Bastian Sick seine Reise durch den Irrgarten der deutschen Sprache fort. Schließlich geht alles mit Humor ein wenig leichter.

Am 7. und 8. November 2024 trifft sich der Verband in Hamburg, um sich über aktuelle Themen zu informieren, Neuigkeiten auszutauschen und das Netzwerk zu pflegen.

Wenn man schon mal in der Hansestadt ist, sollte man zumindest einen kurzen Blick auf die Sehenswürdigkeiten werfen. Das tun wir – auf dem Weg zum Dinner. bsw-Mitglieder, die sich noch anmelden möchten, finden unter www.bsw-web.de das Programm, die Anmelde­unterlagen und einen Link für die Zimmer­reservierung. Allen Schwimmbad­bauern, (Groß-)Händlern und Herstellern im Verband ein herz­liches Willkommen zu einer guten Gelegenheit, spannenden Themen zu lauschen, Branchen­kollegen zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen – gute Stimmung inklusive.