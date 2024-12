Buch und Wettbewerb Best of Interior von Callwey liefern die schönsten Einrichtungsideen! Bereits zum zehnten Mal hat der Callwey Verlag den Award „Best of Interior“ ausgelobt. Es ist der wichtigste Wohndesign-Award für Innenarchitekten und Interior Designer.

Zusammen mit seinen Partnern Bund Deutscher Innenarchitektinnen und Innenarchitekten, BOLD, Schöner Wohnen, baunetz interior|design, houzz, NEUHOFF Natursteinwerk GmbH und md Interior | Design | Architecture wurden herausragende private Einrichtungskonzepte gesucht: harmonisch, wohnlich, zeitgemäß und persönlich. Der 1. Preis geht dieses Jahr an AADA ATELIER FOR ARCHITECTURE, DESIGN AND ATMOSPHERE.

Aus den zahlreichen Einreichungen hat die Expertenjury die 50 besten Beiträge ausgewählt, die nun gekürt wurden. Darüber hinaus wurden sieben Newcomer Produkte des Jahres in der Kategorie „Architects‘ Choice“ ausgezeichnet. Zum dritten Mal hat die Jury auch einen Fotografiepreis vergeben. Das Buch „Best of Interior 2024“ von Ute Laatz und Carolin Sangha dokumentiert diese schönsten Wohnkonzepte der deutschen Interior-Szene.

Das Buch „Best of Interior 2024“ vom Callwey Verlag. (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

In opulenten Bildern und informativen Texten geben die Expert:innen Einblicke in ihre Arbeit. In diesem Callwey Buch befinden sich die besten Projekte, von minimalistisch bis opulent, von naturverbunden bis farbenfroh, vom urbanen Loft bis zum ländlichen Refugium. Die von der Jury ausgewählten Projekte werden in hochwertig fotografierten Bildstrecken in Szene gesetzt und präsentiert. Durch die ausgezeichneten Produkte können dann daraus entstehende Ideen praktisch umgesetzt werden. „Best of Interior“ versammelt so als Standardwerk und zugleich Jahrbuch zum Thema Wohnen die schönsten Wohn-Konzepte und Gestaltungsideen und bietet den Überblick über die Wohntrends des Jahres. Hier finden sich exklusive Wohn-Projekte in einer nie dagewesenen Bandbreite aktueller Wohnstile. Inspiration pur!

Die Jury verlieh unter allen im Buch gezeigten Projekten einen 1. Preis und fünf Anerkennungen sowie sieben Preise für die Newcomer Produkte des Jahres in der Kategorie „Architects‘ Choice“; außerdem ist zum dritten Mal auch ein Fotografiepreis vergeben worden. Infos und Details unter www.best-of-interior.com

Auch einige hochwertige und design-orientierte Schwimmhallen werden in „Best of Interior 2024“ vorgestellt. (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

Die Autorinnen

Carolin Sangha ist eine deutsch-indisch-stämmige Designerin und Kreativdirektorin. In Indien aufgewachsen, lebt und arbeitet sie in Deutschland. Nach ihrem Mode- und Grafikdesign Studium sammelte sie erste berufliche Erfahrungen als Modejournalistin, bevor sie für verschiedene Werbeagenturen als freie Artdirektorin tätig war. 2006 gründete sie das Studio casa57 für Produkt-, Interior- und Kommunikationsdesign. 2016 folgt die Gründung ihres Modelabels casa nata. Carolin ist eine multidisziplinäre Gestalterin mit einer starken Handschrift, dem „maximalen Minimalismus“. Der Einsatz von Farbe spielt dabei immer eine wichtige Rolle.

Ute Laatz ist als freie Autorin tätig und bekannt für ihre Arbeiten im Interior- und Lifestyle-Bereich. Mit Wohnreportagen und Beratungsthemen rund um die eigenen vier Wände für viele renommierte deutsch-sprachige Zeitschriften überzeugt sie ihre Leserschaft. Ihr fundiertes Wissen und ihre kreativen Ideen liefern dabei Inspiration und praktische Tipps fürs Einrichten, Dekorieren und Renovieren. „Best of Interior 2024“ ist das inzwischen sechste Buch von ihr, das im Callwey Verlag erscheint.

Best of Interior 2024 – Die 50 schönsten Wohnkonzepte – Buchübersicht

Autoren: Carolin Sangha, Ute Laatz

Titel: BEST OF INTERIOR 2024 – Die 50 schönsten Wohnkonzepte

Erscheinungsjahr: 2024

Umfang: 368 Seiten; ca. 350 Fotos und Zeichnungen

Format: 23 x 30 cm, gebunden

Preis: 59,95 € in Deutschland, 61,70 € in Österreich, 80,00 sFr in der Schweiz

ISBN: 978-3-7667-2734-3

Alle Infos auch unter https://www.callwey.de/buecher/best-of-interior-2024/