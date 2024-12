Alles rund um den Pool

Anfang Dezember fand die erste Hausmesse in der neuen BINDER-Firmenzentrale statt – und das Interesse der Fachwelt war groß. Neben leistungsstarken Turbinenschwimmanlagen wurden den Besuchern viele weitere Top-Produkte rund um den Pool präsentiert.

Die erste Hausmesse in der neuen BINDER-Firmenzentrale stieß auf großes Interesse. Foto: ©Binder

BINDER hatte die zweitägige Info-Veranstaltung gemeinsam mit renommierten Unternehmen der Schwimmbad-Branche organisiert. Zu den Ausstellern der Hausmesse zählten die Spezialisten für Wasseraufbereitungssysteme von descon ebenso wie die Experten für Wärmepumpen und Beheizungslösungen von HKR Technik.

Am Stand von wedi konnten sich die Besucher darüber hinaus über Spa- und Wellnessanlagen informieren und die Firma Renolit zeigte ihr Produktprogramm an hochwertigen Folien-Oberflächen für Schwimmbäder. Poolabdeckungen in den verschiedensten Ausführungen und Farben hatte die WaterBeck GmbH an ihrem Messestand aufgebaut. Die Rollladensysteme sehen nicht nur stylisch aus, sondern reduzieren auch die Betriebskosten für den Pool.

Auch BINDER selbst war mit seinen turbinenbetriebenen Gegenstromanlagen als Aussteller auf der Hausmesse vertreten. Die Erfinder von HydroStar beantworteten Fragen rund um die patentierte einzigartige Technologie und wer wollte, konnte die Anlagen vor Ort bei einem Probeschwimmen testen.

Abgerundet wurde die rundum erfolgreiche Veranstaltung durch lebendige Fachvorträge und ein buntes Rahmenprogramm mit Weihnachtsmarkt.

Über BINDER



Die BINDER GmbH & Co. KG feierte 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.

Mehr Infos gibt es unter https://www.binder24.com/produktwelt/alle-produkte/ oder auf unserem Binder-Kontaktprofil.