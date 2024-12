Die Häuser des Jahres 2024 werden in Text, Bild und mithilfe von Plänen ausführlich vorgestellt und gewähren so Einblick in 50 individuelle Planungsgeschichten von Architekt:innen und Bauherr:innen, die gemeinsam Wohn- und Lebens(t)räume realisiert haben – ob aus Stein, Holz oder Beton, am Hang, in der Stadt oder auf dem Land. Zudem überzeugen die besten ausgezeichneten Produktlösungen Architects’ Choice durch Innovation, Gestaltung und Nachhaltigkeit.

Der Bildband „Häuser des Jahres 2024“ aus dem Hause Callwey hat die gewohnt hochwertige Umsetzung. (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

Die Jury hat auch 2024 wieder Projekte gekürt, deren Architektur den Wohnraum innovativ gestaltet und somit einzigartige Einfamilienhäuser kreiert. 50 Häuser im deutschsprachigen Raum hat die Jury ausgewählt, die anhand von Fotos, Plänen und Texten vermitteln konnten, dass sie dem Lebenstraum ihrer Bewohner:innen Raum geben. 50 weitere beispielhafte Bauten werden in der Longlist mit je einem Bild gezeigt. Dabei ist die Liste der vorgestellten Häuser so divers, wie man es sich vorstellen kann. Es ist alles dabei: Größe ist kein Auswahlkriterium! Erneut sind einige kompakte Häuser unter den 50 Häusern des Jahres 2024, wie zum Beispiel „Ferien auf Hof Ahmen“ mit einer Wohnfläche von 40 Quadratmetern. Bis zu vier Personen können in diesem Ferienhaus die Natur mit wunderschönen Landschaften genießen. Wenn doch etwas mehr Platz gewünscht ist, können sich Leser:innen auch das Projekt „Haus über dem See“ mit 500 Quadratmetern Wohnfläche anschauen, und wie natürliche Materialien bei einem so eindrucksvollen Haus verwendet wurden. Ob aus Beton oder Holz, aufgeständert oder unterkellert, Bungalow oder Viergeschosser, am Hang, am See, in der Stadt oder umgeben von Wald: Die Häuser des Jahres sind nicht nur in ihren Dimensionen unterschiedlich, sondern auch in Material, Form und Lage, es sind hochpreisige darunter und kostengünstige, mal sorgt Technik für Energieeffizienz, mal das Material und die Konstruktion. Dieses Jahr werden einige Häuser vorgestellt, die alte Scheunen oder Bauten von Innen modernisieren, während das Äußere das Alter oder den Originalnutzen des Gebäudes zeigt. Alle Einfamilienhäuser werden anhand von Plänen vorgestellt, die von den Architekturbüros zur Verfügung gestellt wurden – Grundrisse meist im Maßstab 1:400, der Lageplan in der Regel in 1:2.000. Die Zahl der Fotos, die die Jury und im Anschluss dann die Redaktion und Graphik gesichtet hat, geht in die Tausende. Zum vierten Mal nahm die Jury die Leistung der Architekturfotografinnen und -fotografen gern zum Anlass, einen Fotografiepreis zu verleihen.

Viele der modernen Häuser werden auch durch optisch passende und hochmoderne Pools aufgewertet. (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

Die Autoren

Claire Beermann ist Style Director des ZEITmagazins und war zuvor freie Autorin für Medien wie Vogue und die Frankfurter Allgemeine Zeitung, außerdem betrieb sie über zehn Jahre lang ihren eigenen Blog C’est Clairette. Als Expertin für guten Stil hinterleuchtet sie die Einfamilienhaus-Architektur von heute.

Eva Maria Herrmann hat Architektur studiert, schreibt Fachtexte und -bücher, hält Vorträge und Workshops zu Architektur- und Baukulturthemen und arbeitet als Moderatorin und Veranstaltungsmanagerin. Seit 2024 ist sie Mitglied der Jury und Autorin von Häuser des Jahres.

Autoren: Claire Beermann, Eva Maria Herrmann

Titel: Häuser des Jahres – Die besten Einfamilienhäuser 2024

Erscheinungsjahr: 2024

Umfang: 336 Seiten, ca. 450 farbige Abbildungen und Pläne

Format: 23 x 30 cm, gebunden

Preis: 59,95 € in Deutschland, 61,70 € in Österreich, 80,00 sFr in der Schweiz

ISBN: 978-3-7667-2712-1

Alle Infos auch unter https://www.callwey.de/buecher/haeuser-des-jahres-2024/