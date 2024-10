Im Schweizer Kanton Aargau haben die Besitzer ihr vor 30 Jahren erworbenes Einfamilienhaus erweitert und einen außergewöhnlichen Wellnessbereich mit Sauna, Dusche, Gästezimmer und Bad anbauen lassen. Der atemberaubende Naturpool im üppig begrünten Naturgarten rundet die neue 30 m² große Entspannungsoase wunderbar ab.

Um perfekt entspannen zu können, wurden Innen- und Außenbereich geschickt und designstark miteinander verbunden.

Natürlich aber exklusiv: ein Designkonzept mit Ansprüchen

Die Entscheidung für eine Sauna war von gesundheitlichen Aspekten geprägt. Schließlich kann regelmäßiges Saunieren nachweislich die Durchblutung verbessern, das Immun- sowie Herz-Kreislauf-System stärken und den Stresspegel langfristig senken. Und um perfekt entspannen zu können, sollten Innen- und Außenbereich geschickt und designstark miteinander verbunden werden.

Außergewöhnlichen Wellnessbereich mit Sauna, Dusche, Gästezimmer und Bad.



Sauna AURA: Wenn Innen- und Aussenbereich miteinander verschmelzen

Die exklusive Sauna AURA vom Premiumhersteller Klafs bot sich dafür hervorragend an. Ihre durchgehenden Glasfronten sorgen für optische Weite, ein offenes Raumgefühl und viel Tageslicht. Dadurch lässt sie auch die Grenze zwischen innen und außen geradezu verschwimmen.

Eine große Glasfront ermöglicht den einzigartigen Blick auf den großen urigen Naturgarten und den Naturpool.

„Beim Saunieren hat man einen einzigartigen Blick auf den großen urigen Naturgarten und den Naturpool, in welchem es Frösche, Molche und viele tolle Pflanzen gibt“, freuen sich die Eigentümer. „Jeden Tag bietet sich ein neues Bild an, weil sich der Garten je nach Saison ständig verändert.“ Zweimal wöchentlich werde hier bei heißen Temperaturen von 90–100 °C intensiv geschwitzt und entspannt – stets mit Blick auf die kleine Naturidylle, deren Naturpool optimal für die nötige Abkühlung sorgt.

Wellnessbereich mit exklusiver Sauna AURA vom Premiumhersteller Klafs.

Ultimativer Saunagenuss dank BONATHERM, SUNSET und MOLLIS

Beim Saunieren können sich die Eigentümer jederzeit eines optimalen Saunaklimas gewiss sein, denn das eingebaute Unterbankheizsystem BONATHERM bietet eine besonders günstige Wärmeverteilung. Und da der Ofen hierbei unauffällig und platzsparend unter den Liegen platziert wird, ist auch das Risiko von Verbrennungen vorwitziger Kinderhände ausgeschaltet. Für die nötige Gemütlichkeit während des Saunabads sorgen außerdem die weichen Saunakissen und -matten der MOLLIS®-Kollektion sowie die indirekte Beleuchtung SUNSET in der Rückenlehne. Diese unterstreicht die wohltuende Wärme durch besonders weiches Licht und schafft damit eine einzigartige Atmosphäre der Entspannung. Der Boden wurde mit gesägtem Sandkalkstein ausgelegt, der dem gesamten Wellnessbereich eine besondere Optik verleiht.

Das eingebaute Unterbankheizsystem BONATHERM bietet eine besonders günstige Wärmeverteilung.

Die Innenausstattung der Sauna ist in edlem Nussbaum gehalten, was die elegante und moderne Formgebung unterstreicht. „Dieses Holz wurde bereits im Haupthaus in der Küche und anderen Räumen verwendet, weshalb sich der Eigentümer auch in der Sauna eine dunkle Holzverkleidung, speziell Nussbaum, wünschte“, erinnert sich Klafs-Projektleiter Rouven Riggenbach. Der Wunsch einer Nussbaum-Verkleidung sei auch einer der Gründe für die Entscheidung für Klafs gewesen – nur dieser Hersteller konnte diese Präferenz erfüllen. „Wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis“, schwärmen die Besitzer. „Auch die Zusammenarbeit mit Klafs gestaltete sich reibungslos und unkompliziert. Das Projekt wurde von der Planung bis zur Realisierung schnell und effizient umgesetzt und von einem sympathischen Team begleitet.“

Grenzenlose Erholung: Die Sauna verbindet Innen- und Außenbereich durch die großen Glasfronten.

Planung & Realisierung

Klafs AG

Oberneuhofstraße 11

6340 Baar – Schweiz