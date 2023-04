Ringsum üppig bepflanzt

Der Bauherr entschied sich statt eines Schwimm­teiches doch für ein klassisches Becken, das in die Natur des Gartens hervorragend eingebettet wurde.

Die graue Folie verleiht dem Beckenwasser die Anmutung eines Natursees. Foto: © Bernd J. Hauers

Der erste Wunsch des Bauherrn beim Besuch der Ausstellung von Kühling & Hauers im niedersächsischen Isernhagen war ein Schwimmteich. Da er die Natur seines Gartens liebt, wollte er auch bei seinem Wasserbecken eine möglichst naturnahe Gestaltung haben.

Reiner Lietz, Geschäftsführer des sopra-Partners Kühling & Hauers, nahm sich viel Zeit für die Beratung und erläuterte dem Bauherrn die verschiedenen Möglichkeiten, wie ein attraktives Wasserbecken realisiert werden könnte. Er informierte den Bauherrn über die verschiedenen Beckensysteme, über die

Beckenhydraulik und Wasseraufbereitungstechnik, vor allem auch über so wichtige Themen wie Wasserpflege und Hygiene.

Reiner Lietz machte dem Bauherrn klar, dass er, wenn er glasklares Schwimmbadwasser haben will, mit einem klassischen Pool besser bedient ist. Die Argumente machten den Bauherrn nachdenklich und bewirkten ein Umdenken. So erhielt Kühling & Hauers den Auftrag für eine klassische Poolanlage mit einer einfachen Wasseraufbereitung ohne automatische Technik. Stattdessen pflegt der Bauherr das Wasser per Hand.

Das lange Becken schafft an einer Längsseite Raum für viele komfortable Relax-Liegen. Foto: © Bernd J. Hauers

Der Pool wurde unterhalb der Wohnhausterrasse in eine neu geschaffene Ebene inte­griert. „Aufgrund der Grundstückssituation konnten wir kein Fertigbecken einbauen“, erläuterte Reiner Lietz. Deshalb fiel die Entscheidung zugunsten eines gemauerten Beckens mit Folienauskleidung. Der Bauherr entschied sich für eine graue Folie, die dem Beckenwasser die Anmutung eines Natursees verleiht.

Im Einstiegsbereich des 12 x 4,50 m großen Beckens wurde ein Podest geschaffen, das als Spielplatz für die Kinder, aber auch als Relaxzone und Cocktail-Lounge für die Erwachsenen dient. Sie können hier nach dem Schwimmen entspannt im warmen Wasser liegend den Ausblick über den Pool und den Garten genießen. Neben dem Podest führt eine Treppe ins warme Wasser.

Auf dem Podest kann man hier nach dem Schwimmen entspannt im Wasser liegend den Ausblick über den Pool und den Garten genießen. Foto: © Bernd J. Hauers

Zur weiteren Beckenausstattung gehören weiße Scheinwerfer und eine grando-Rollladenabdeckung, die in einem separaten Schacht unter einem Holzdeck ruht. Die Anordnung der Beckeneinbauteile jeweils an den Längsseiten sorgt für eine sehr gute Durchströmung im Becken und eine hervorragende Wasserqualität. Selbst der Rollladenschacht ist mit einem eigenen Skimmer ausgestattet. Der Farbtest bestätigte dies:

Innerhalb von siebeneinhalb Minuten und nicht 30 Minuten, wie es die EU-Norm für private Bäder vorschreibt, hatte sich die Farbe im Beckenwasser komplett verteilt. Die schnelle Durchströmung bedeutet auch einen viel geringeren Einsatz von Wasserpflegemitteln, sodass Chemikalien eingespart werden und dem Umweltschutzgedanken auch auf diese Weise Rechnung getragen wird.

Zur Beckenausstattung gehören weiße Scheinwerfer und eine grando-Rollladenabdeckung. Foto: © Bernd J. Hauers

Die sopra-Schwimmbadtechnik wurde in einer Box unterhalb der Terrasse installiert. Sauber und revisionsfreundlich sind hier der sopra-Filter, eine drehzahlgeregelte Pumpe und der Wärmetauscher eingebaut.

Mit dem Ergebnis zeigte sich der Bauherr sehr zufrieden. Jetzt hat er beides bekommen: Dank üppiger Bepflanzung ringsum wirkt das Schwimmbecken optisch wie ein Naturpool, und dank hochwertiger Schwimmbadtechnik erfreut sich der Bauherr an einer hervorragenden Wasserqualität.