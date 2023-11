Mit unterschiedlichen blauen Wellen

Hochwertige Technik und exzellentes Design standen ganz oben auf der Wunschliste des Bauherrn für seine neue Schwimmbad- und Wellnessanlage. Nach kurzer Recherche fand er die Krause Schwimmbadtechnik GmbH im niedersächsischen Hammah in der Nähe von Stade. Firmenchef Sascha Krause beriet den Bauherrn zu den verschiedenen Beckentypen, den Ausstattungsmöglichkeiten und zur Schwimmbadtechnik. Poolexperte Krause präsentierte dem Bauherrn auch einige Referenzanlagen, die ihm gefielen, sodass das Fachunternehmen dann auch den Zuschlag erhielt. Mit an Bord waren das renommierte Architekturbüro Studio Wichers aus Hamburg sowie der Sachverständige Dirk Brede als Bauleiter.

Der Pool ist durch sein besonderes Design ein echtes Unikat und die Mosaike changieren in verschiedenen Blautönen.

Mosaik mit blauen Wellen

Die Planungen sahen vor, eine bestehende und in die Jahre gekommene Schwimmhalle zu sanieren und vor allem das Schwimmbecken technisch und gestalterisch auf ein völlig neues Level zu heben. In mehreren Besprechungen entwickelte das Team ein Konzept für die Poolanlage. Dem Anspruch des Bauherrn entsprechend sollte es kein 08/15-Schwimmbad werden, sondern ein Pool, der durch sein besonderes Design ein absolutes Unikat darstellt. Das Ergebnis: ein 10 x 4 m großes Schwimmbecken mit Überlaufrinne, das konventionell aus Beton gebaut, mit einer Abdichtung versehen und dann mit Sicis-Glasmosaiken ausgekleidet wurde. Deren Muster in verschiedenen Blautönen verlaufen wellenförmig durch das Becken und scheinen sich bei Wellengang zu bewegen. Das Blau im Becken changiert in verschiedenen Tönen, die je nach Lichteinfall in ihrer Intensität variieren. So wirkt der Pool auf den Betrachter je nach Tageslicht immer ein wenig anders.

Im Kontrast zum aufwendig designten Pool steht die nüchterne Erscheinung der Schwimmhalle. Zum Einsatz kamen Feinsteinzeug im Beckenumgang und Naturstein an den Wänden, ausgeführt von der Firma Fliesen Weber aus Zeven. Um den Raum bauphysikalisch fit zu machen, sind die Wände mit Wärmedämmung und Dampfsperre verkleidet. An der Decke kamen eine Dampfsperre und ein Akustiksegel zum Einsatz, beide fugenlos ausgeführt. Durch das Akustiksegel werden die Geräusche in der Halle deutlich reduziert. Große Glasscheiben links und rechts vom Becken öffnen den Baukörper und lassen viel Tageslicht herein. Die mit Gas gefüllten Glasscheiben können bei Bedarf auch blind gesetzt werden.

In die größer ausgeführte erste Stufe der Einstiegstreppe ist eine Luftsprudelplatte integriert, die nach dem Schwimmen zum Relaxen einlädt.

Pool-Ausstattung der Extraklasse

Nicht nur im Design ist der Pool eine absolute Rarität. Auch die Ausstattung erfüllt die höchsten Ansprüche: So ist die erste Stufe der Einstiegstreppe größer ausgeführt. Darin wurde eine Luftsprudelplatte eingebaut. Hier können die Bauherren nach dem Baden angenehm relaxen und sich durchmassieren lassen. Des Weiteren verfügt das Becken über eine fluvo®-Gegenstromanlage Typ „X-jet“ mit Einströmöffnung als Sonderbau. Hinzu kommen mehrere fluvo®-Massage­düsen in der Beckenwand in unterschiedlichen Höhen, eine Luftsprudelplatte im Beckenboden sowie elf luchs®-Unterwasserscheinwerfer von Schmalenberger. Zusätzlich sorgen die Spots in der Treppe für schöne Lichteffekte. Auch die Schwimmhalle selbst verfügt über eine umfangreiche Beleuchtungstechnik mit Downlights an der abgehängten Decke, die parallel zu den Scheinwerfern im Wasser bedient werden können.

Die fluvo®-Massagedüsen in der Beckenwand sind in unterschiedlichen Höhen angebracht und bieten maximale Entspannung.

Im Untergeschoss der Schwimmhalle wurde revisionsfreundlich installiert. Zur Ausstattung gehören eine Filteranlage mit Mehrwegeventil und frequenzgesteuerter Pumpe, eine Salzelektrolyseanlage für die Desinfektion sowie die Mess-, Regel- und Dosiertechnik. Am Display kann der Bauherr seine Wasserwerte kontrollieren und bei Bedarf korrigieren, aber auch seine Wasserattraktionen ansteuern. Ebenso ist der Fernzugriff via Internet möglich.

Ein Dampfbad, ein halbrunder Whirlpool und eine Sauna sind weitere Attraktionen der Schwimmhalle.

Wellness für alle Sinne

Darüber hinaus verfügt die Schwimmhalle noch über weitere Wellnessausstattung auf diesem hohen Niveau: An der Stirnseite des Pools wurde ein halbkreisförmiger Whirlpool positioniert, aus PVC gefertigt und dann mit den gleichen Glasmosaiken ausgekleidet wie das Becken. Dieser ist mit zahlreichen Luftsprudel- und Massagedüsen sowie LED-RGB-Scheinwerfern bestückt. Der Whirlpool verfügt über eine eigene Aufbereitungstechnik und wird immer auf einer Temperatur von 37 °C gehalten. Eingerahmt wird der Whirlpool von einer Sauna und einem Dampfbad. Die Sauna mit großer Glasfront verfügt über eine Aufgussautomatik: Die Bauherren können aus drei verschiedenen Düften wählen. Auch eine Solevernebelung ist auf Knopfdruck abrufbar. Das Dampfbad mit attraktivem Sternenhimmel kann auch als Solebad betrieben werden. Dank der WDT-Soledosiertechnik werden die Badenden in gesundheitsfördernden Solenebel eingehüllt. Und Platz für eine Attraktionsdusche sowie einen selbstgebauten Eisbrunnen war dann auch noch.

