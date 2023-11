Mit kleiner Flachwasserzone

Bei der Suche im Internet nach einem Poolbau-Experten in ihrer Region stieß die junge Familie auf die Homepage der Pool + Home GmbH im baden-württembergischen Kirchheim unter Teck etwa

25 km südöstlich von Stuttgart. „Die Kunden hatten sich damals telefonisch gemeldet und sich nach einem ersten kurzen Informationsaustausch schnell entschieden, in unsere Ausstellung zu einem ausführlichen Beratungsgespräch zu kommen“, erinnert sich Firmenchef Peter Hartmann von Pool + Home.

Die Flachwasserzone am Beckenanfang wird von den Kindern gerne als Spielzone genutzt.

Das Unternehmen ist Mitglied im Bundesverband Schwimmbad & Wellness (bsw) sowie Profi-Partner des tschechischen Produzenten Niveko, der Schwimmbecken aus High-Tech-Polymer herstellt. „Das ­Niveko-Becken in unserer Ausstellung“, so der Poolfachmann und Wellness-Ausstattungsexperte Hartmann, „hatte es den Kunden sofort angetan – besonders mit seiner kleinen Flachwasserzone. Wir haben dann ausführlich die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten bei diesem Beckentyp besprochen.“

Bei der Auswahl des Pools haben die Bauherren sehr viel Wert darauf gelegt, dass der Pool, der Garten und das Wohngebäude eine harmonische Einheit bilden.

Intensive Beratung durch den professionellen Poolbauer

Nach intensiver Beratung wählten die Bauherren dann aus dem Niveko-Programm das steingraue Überlaufbecken Evolution mit den individuellen Maßen 10 x 3,2 x 1,4 m aus. Dieses Modell besitzt eine schmale Überlaufkante, die bündig auf derselben Höhe mit dem Holzdeck rund um den Pool liegt. So bildet die bodenebene Wasserfläche eine harmonische Einheit mit der Umgebung. Durch die gezielte Auswahl von Beckenfarbe und Größe ist eine rechteckige Poolanlage entstanden, die sich harmonisch in den Garten einfügt und auch farblich zum geradlinigen und großzügigen Wohngebäude passt.

Das Überlaufbecken Evolution von NIVEKO besitzt eine schmale Überlaufkante, die bündig auf derselben Höhe mit der Holzterrasse liegt.

Treppe mit kleiner Flachwasserzone

Bei der Einstiegstreppe bietet Niveko verschiedene Ausführungen an. Das Programm umfasst mehrere Modelle und reicht von einer schrägen Ecktreppe bis zu einer Treppe mit integrierten Sitzbänken. Die Bauherren hatten sich für das Modell „Treppe Modern mit Flachbereich“ entschieden. Hier ist die erste Stufe über die gesamte Beckenbreite großflächiger ausgeführt. Diese kleine Flachwasserzone am Beckenanfang wird nun von den beiden Kindern der jungen Familie gerne als Spielzone genutzt. Zur Ausstattung des Beckens gehören auch eine Gegenstromanlage, Edelstahleinbauteile aus der Niveko Plus Premium-Reihe sowie eine in einem Rolloschacht untergebrachte Lamellenabdeckung.

Aus der Sauna im ersten Stock geht der Blick direkt auf die Poolanlage.

Die Poolanlage steht auch auf der Gewinnerliste der bsw-Awards – des Poolwettbewerbs, den der Bundesverband Schwimmbad & Wellness (bsw) jährlich ausrichtet. Die Preisrichter verliehen der Pool + Home GmbH in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Premium“ 2022 für diese Anlage die begehrte Top-Ten-Medaille. „Die Zusammenarbeit mit den Bauherren war prima und wir sind immer noch in Kontakt, weil wir mit dem einen oder anderen Neukunden diese tolle Referenzadresse besuchen dürfen“, erzählt Poolexperte Peter Hartmann.

Die Outdoor-Loungemöbel auf der Terrasse laden zum Entspannen nach dem Schwimmen ein.

Planung & Realisierung

Becken-Typ

Niveko Überlauf Evolution

Maße Schwimmbecken

Länge: 10,00 m

Breite: 3,20 m

Tiefe: 1,40 m

Spezifikation

Farbe: Steingrau

Treppe: Typ Modern mit Flachbereich

Schwimmbadbau

Pool+Home GmbH

Paradiesstraße 74

73230 Kirchheim unter Teck – Deutschland

Hersteller

NIVEKO s.r.o.

Nivnická 2716

68801 Uherský Brod – Tschechien