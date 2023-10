Eine erste Besichtigung durch die Poolexperten von SSF aus Meerbusch ergab schnell, dass der vorhandene Garten nicht viel Spielraum für einen größeren Pool bieten würde, denn Platz war eigentlich kaum vorhanden. Das Motto „Klein – aber fein“ war somit schnell klar. Das Becken sollte außerdem nicht den ganzen Garten ausfüllen und nach Möglichkeit nicht von den Nachbarn einsehbar sein. Doch der Bauherr, der selbst Architekt ist, hatte sich nicht nur genau überlegt, was er wollte, sondern auch bereits eine erste Planung gemacht, wie das Becken in den Garten integriert werden könnte.

Klein – aber fein: Detailplanung durch den professionellen Schwimmbadbauer

Die Aufgabe von SSF war es nun, die Detailplanung zu machen und das gesamte Projekt in ein fertiges Konzept zu überführen. Der Bauherr hatte in seinen Entwürfen einen nur 5 x 3 m großen Pool vorgesehen, den er an den Rand des Grundstücks platzieren wollte. Dank einer Gegenstromanlage kann auch ein so kleiner Pool ein großartiges Schwimmerlebnis bieten. Um dem Pool optisch mehr Gewicht zu verleihen, sollte er in einer Holzterrasse eingefasst sein, die an die vorhandene Hausterrasse anschließen würde. Durch die Poolterrasse liegt der Beckenrand etwas über Gartenniveau, sodass die Schwimmer einen besseren Ausblick in den Garten genießen können.

Auch in einem kleinen Garten muss man nicht auf einen großartigen Pool verzichten.

Nach mehreren Beratungsgesprächen fiel die Entscheidung auf ein Fertigbecken aus der Serie „Pool One“ von SSF, das exakt auf diese Maße hin im Werk vorgefertigt und dann an die Baustelle geliefert wurde. Dort setzte ein Kran das Becken in die vorbereitete Baugrube, wo es die SSF-Techniker nur noch anzuschließen brauchten.

Zur Beckenausstattung gehören eine schmale, aber bequeme Einstiegstreppe, zwei Unterwasserscheinwerfer, eine Gegenstromanlage Modell „Bambo 2“ von uwe JetStream und eine Rollschutzabdeckung. Für Letztere haben sich die Techniker noch einen Kniff einfallen lassen, um sie „unsichtbar“ zu machen: Hinter dem Becken wurde eine Art Garage konstruiert, um die Abdeckung dort unterbringen zu können.

Die Gegenstromanlage „Bambo 2“ von uwe JetStream ermöglicht auch in einem 5 x 3 Meter langen Pool ein intensives Schwimmtraining.

Technische Details des kleinen Pools

Über einen Wärmetauscher ist der Pool an die Hausheizung angeschlossen und wird von dort mit Wärme versorgt. Die Nachrüstung einer Solaranlage ist vorbereitet. In der nahen Garage ist die SSF-Schwimmbadtechnik untergebracht. Eine Filteranlage mit Mehrwegeventil und frequenzgesteuerter Pumpe, die Dosiertechnik für das Wasserpflegemittel und die Mess- und Regeltechnik „SSF-Premium“ sind hier sauber und revisionsfreundlich untergebracht. So konnte der Wunsch des Bauherrn nach einem kleinen, aber voll funktionsfähigen Pool perfekt umgesetzt werden.

Das kleine Schwimmbecken fügt sich perfekt in den Garten ein und bietet jeden Komfort.

Planung & Realisierung

Schwimmbadbau

SSF Schwimmbad GmbH

Otto-​Hahn-​Straße 8

40670 Meerbusch – Deutschland

Gegenstromanlage

uwe JetStream GmbH

Buchstraße 82

73525 Schwäbisch Gmünd – Deutschland