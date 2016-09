Naturally Salt

Poolpflege

Die neue Salzwasser-Poolpflege von Bayrol verspricht:

Einfach zu bedienen, multifunktional, selbstreinigend und umweltschonend

Sauberes, kristallklares Wasser ohne Salzgeschmack, sanft zur Haut

Mit den neuen Salzelektrolysegeräten Salt Relax und Salt Relax PRO hat BAYROL, basierend auf der jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich Poolwasserpflege, ein Sortiment entwickelt, das alle Anforderungen dieser speziellen Wasserpflegemethode abdeckt.

Die Salzelektrolysegeräte Salt Relax und Salt Relax PRO sind einfach zu bedienen und multifunktional. Naturally SaltTM-Elektrolysegeräte sorgen jederzeit für eine automatische und zuverlässige Desinfektion des Poolwassers. Jedes Gerät besteht aus einer Steuereinheit und einer Elektrolysezelle.

Das Salz wird in einer geringen Konzentration direkt in das Poolwasser gegeben. Die im Wasserkreislauf integrierte Zelle wandelt dann das gelöste Salz per Elektrolyseverfahren in Aktivchlor um, welches Bakterien und sonstige Mikroorganismen beseitigt und damit für eine zuverlässige Wasserdesinfektion sorgt. Ein Teil des nicht verbrauchten Chlors wandelt sich nach einiger Zeit wieder zu Salz um, verbleibt somit im Kreislauf und kann erneut in Aktivchlor umgewandelt werden.

Das mit Salzelektrolyse behandelte Poolwasser fühlt sich angenehm weich an, ist sanft zur Haut und ruft keine Augenreizungen hervor. Aufgrund der geringen Konzentration ist das Salz nicht zu schmecken und sorgt trotzdem jederzeit für sauberes und kristallklares Wasser. Je nach Anwendung und Poolgröße stehen zwei Salzelektrolysegeräte zur Verfügung.

Für Pools mit einem Volumen bis 70 m3 ist der Salt Relax die optimale Lösung. Er benötigt die geringe Menge von 3,3 g/L Salz für eine zuverlässige Desinfektion des Poolwassers.

Anhand der intuitiven Menüführung am Steuergerät lässt sich die Chlorproduktion sehr einfach auf die Gegebenheiten des Pools einstellen. Im Bedarfsfall (z. B. bei Trübungen) produziert der Salt Relax mit Hilfe der „Boost“-Funktion kurzfristig eine höhere Menge Chlor, um das Problem zu beheben. Die Salzelektrolysezelle ist selbstreinigend und ermöglicht eine konstante und effiziente Produktion von Aktivchlor.

Bei der innovativen Premium-Lösung Salt Relax PRO reichen 1,5 g/L Salz für eine perfekte Desinfektion des Pools aus. Der Salt Relax PRO bietet zahlreiche wichtige Funktionen wie zum Beispiel die Steuerung der Filterpumpe oder der Poolbeleuchtung. Die integrierte Temperaturmessung erlaubt das automatische Zuschalten einer Poolheizung.

Besonders bequem ist die Erkennung der Poolabdeckung. Ist der Pool abgedeckt, wird entsprechend weniger Desinfektionsmittel zugeführt. Die Menge des Desinfektionsmittels kann exakt definiert und damit an die Gegebenheiten des Pools angepasst werden.

Optional ermöglichen erhältliche Zusatzmodule den pH-Wert automatisch zu regulieren und eine genaue Dosierung des Desinfektionsmittels anhand des Redox-Wertes einzustellen.

Weitere Informationen unter: www.naturally-salt.com