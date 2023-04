Neuer Einbauschacht aus Kunststoff

Der neue Einbauschacht aus Kunststoff ist wesentlich leichter als die Edelstahl-Modelle.

Das Besondere an dem neuen Poly-Einbauschacht ist das Material: Es besteht zu 100 Prozent aus Kunststoff. Durch die Wahl dieses Werkstoffes wiegt der Schacht lediglich 12 Kilogramm und ist damit wesentlich leichter als die Edelstahl-Modelle mit rund 30 Kilogramm. Der Poly-Einbauschacht unterscheidet sich aber nicht nur im Material von den übrigen Turbinenschächten im Produktprogramm von Binder. Die Gegenstromanlagen-Spezialisten haben auch die Form des Schachts leicht verändert. Das Wasser fließt dadurch noch reibungsloser zur Turbine und der Schwimmer profitiert von einem optimierten Strömungsverlauf.

Binder bietet den Poly-Einbauschacht als Single-Ausführung für Einzelturbinen mit Volumenströmen von 160 m³, 215 m³ und 275 m³ pro Stunde an. Der Schacht eignet sich sowohl für die Installation in Folien- als auch in GFK-Becken. Als Zubehör ist auch eine LED-Beleuchtung lieferbar, die an der Ausströmhilfe montiert wird. Dieser LED-Lichtring taucht das Wasser in bunte Lichtspiele aus frei wählbaren Farben und macht das Bad im Pool zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Mehr unter www.binder24.com