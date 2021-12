Buchtipp

In der Neuerscheinung Stilvoll Wohnen, werden die schönsten Interieurs aus den Ländern USA, Deutschland, Indien, Frankreich, Russland, Spanien, China, Mexiko, Italien und Naher Osten präsentiert. Dabei gerät man durchaus ins Staunen. Egal ob in den Großstädten oder auf dem Land, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und obwohl man einzelne Länder wie China nicht unbedingt mit Interieur in Verbindungen bringen würde, steuert auch eines der größten Länder der Welt vor allem kulturelle Identität und zeitgenössische Poesie beim Stil bei. Basis all dieser Inspirationen sind Reportagen aus der Zeitschrift Architectural Digest. Das Magazin erscheint in vielen verschiedenen Ländern und berichtet über die schönsten Interieurs.

Wer es lieber etwas schlichter mag, wird in einem Apartment in New York, in einer Wohnung in Moskau, im entfernten Punta Mita in Mexiko oder im Chiemgau in Deutschland fündig. Mag man perfekt abgestimmte, kräftige Farbe, die dem Haus oder der Wohnung den perfekten Feinschliff geben, reist man mit in die Toskana, nach Madrid oder Schanghai. Bevorzugt man prachtvolles oder opulentes Interieur, sollte man sich entweder in Richtung Frankreich begeben oder auf den etwa 30 Seiten in Russland umschauen. Hier überwiegt das kosmopolitische Flair, welches an manchen Stellen jedoch auch immer mal wieder durch bodenständige Details begleitet wird.

Neben den eindrucksvollen Bildern und dem Blick hinter die Kulissen von Wohnungen und Häusern verschiedener, teils bekannter Persönlichkeiten wie Wolfgangs Joops Wohnung in Berlin bekommt man allerlei Eindruck in die Persönlichkeiten der Bewohner. So kann man sich für einen kurzen Augenblick so fühlen, als würde man an Joops Schreibtisch sitzen oder in einem Bett im wunderschönen Marrakesch aufwachen. Ein guter Einblick in das Interieur anderer Leute zur Inspiration für die eigenen vier Wände. Denn „die Räume, in denen wir leben, sind Erweiterungen unserer Persönlichkeit“.

Die Autoren

Die britische Journalistin ANNA WINTOUR ist seit 1988 Chefredakteurin der US-amerikanischen Vogue und zählt zu den einflussreichsten Frauen in der Modebranche. Bereits seit 2008 ist Marie Kalt Chefredakteurin des Architectural Diges Frankreich und als diese, ausgewiesene Expertin im Bereich Interior und Living. In «Stilvoll Wohnen» präsentiert sie die schönste Auswahl an Interiors weltweit. Oliver Jahn ist seit Juli 2011 Chefredakteur von AD Architectural Digest Deutschland. Als journalistische Stil-Instanz beschäftigt er sich mit kreativen Konzepten und ausgezeichnetem Design.

Buchtitel: Stilvoll Wohnen – Die schönsten Interiors der Welt

Preis: € [D] 49,95; € [A] 51,40; sFr. 68,00

Erscheinungsjahr: 2021

Ausstattung: 25 x 28 cm, gebunden, 304 Seiten, 197 Fotos

ISBN: 978-3-7667-2541-7

Weitere Informationen und die Möglichkeit der Buchbestellung finden Sie unter folgendem Link: https://www.callwey.de/buecher/stilvoll-wohnen/