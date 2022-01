So gelingt der Markisenkauf

Markisen

Wie findert man die passende Markise? Dazu gibt der deutsche Markisenspezialist markilux hilfreiche Tipps und erklärt, woran man denken sollte.

Eine Markise kauft man nicht jeden Tag. Und da sie danach vermutlich für viele Jahre Teil des Hauses ist, sollte sie gut ins Bild passen. Vor dem Kauf ist es also ratsam, sich zu überlegen, was man von dem neuen Sonnenschutz erwartet.

Klaus Wuchner, Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing, markilux

Klaus Wuchner ist Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing beim deutschen Markisenhersteller markilux. Er weiß, worauf es beim Kauf ankommt: „Um das passende Produkt zu finden, sollte man zunächst die Größe des Sonnenschutzes festlegen. Auf diese Weise lässt sich die Auswahl möglicher Produkte eingrenzen. Denn nicht jedes Modell eignet sich für jede Breite.“ Bei sehr tiefen Terrassen oder Balkonen benötige man zudem eine Markise mit großem Ausfall. Auch die Himmelsrichtung sei für den Kauf entscheidend: So kann für tiefstehende Sonne eine zusätzliche Schattenplus-Markise sinnvoll sein, die vor blendendem Licht schützt. Und wer abends noch gerne ein paar gemütliche Stunden draußen verbringen möchte, sollte beim Kauf laut Klaus Wuchner auch gleich an Lichtelemente und Heizstrahler denken.

Foto: markilux

Sich von Experten gut beraten lassen

Der Markisenexperte empfiehlt, sich frühzeitig von einem Fachbetrieb beraten zu lassen. Er unterstützt dabei, die richtige Wahl zu treffen und weiß, ob eine Montage am gewünschten Ort machbar ist. In der Regel gebe es aber für jede Situation die passende Lösung. Hilfreich seien hierfür Informationen zum Aussehen des Hauses, der Farbe von Türen, Fenstern, und Gartenmöbeln. Denn so könne der Fachbetrieb Gestell- und Tuchfarbe exakt hierauf abstimmen. Ratsam sei zudem, sich Tuchmuster schicken zu lassen, damit Farbe, Qualität und Eigenschaften des Markisentuchs den persönlichen Wünschen entsprechen. „Bei markilux gibt es dazu online einen Stoffmusterservice. Außerdem kann man mit unserer Augmented Reality App ausprobieren, wie verschiedene Markisen und Sonnenschutztücher an der eigenen Hauswand aussehen“, erklärt Klaus Wuchner. So vorbereitet, würde man garantiert ein Modell finden, das einem gefällt und an dem man lange Freude hat.

Foto: markilux

Weitere Infos hierzu finden Sie unter: