Poolsalz: Made in Austria

Das garantiert eine rasche und rückstandsfreie Löslichkeit und sorgt für hygienisch sauberes Poolwasser. Poolsalz ist für alle Salzelektrolyseanlagen geeignet. Das Siedesalz unterliegt strengsten Qualitätskriterien und entspricht den geltenden Normen für die Poolwasseraufbereitung: EN 1601, Qualität A sowie der Europäischen Biozid Verordnung 528/2012, EN 973: 2009, Typ A; EN 14805:2022, Typ 1; EN 16370:2022. Die hohe Salzqualität trägt maßgeblich zu einer längeren Lebensdauer der Salzelektrolysezelle bei.

Das Poolsalz der Salinen Austria AG ist feinkristallin und sorgt für hygienisch sauberes Poolwasser. (Foto: Salinen Austria)

Das Salz der Salinen Austria AG stammt aus dem Urmeer, welches vor 250 Millionen Jahren austrocknete. Durch die Auffaltung der Alpen wurde das Salz von Felsen eingeschlossen und liegt dort seither vor jeglichen Umwelteinflüssen geschützt im Berg. Das Siedesalz wird in Hallstatt, Bad Ischl und Altaussee schonend gewonnen, in Ebensee am Traunsee sorgsam weiterverarbeitet und in die ganze Welt exportiert.

Weitere Informationen zum Poolsalz unter www.salinen.com und alle Kontaktdaten im Hersteller-Profil.