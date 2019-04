Neue Kollektion von Dedon

Poolmöbel

Mit seiner MBRACE-Kollektion geht der Designer Sebastian Herkner das Thema Poolmöbel auf fröhliche und unkonventionelle Weise an: Zum ersten Mal werden Sitzflächen aus Dedon-Fasern mit einem Gestell aus massivem Teakholz kombiniert.

Zu der so entstandenen, sehr prägnanten Kollektion gehören unter anderem Lounge- und Essmöbel. MBRACE versprüht ein luxuriöses, natürliches Flair und erweitert die Designsprache von Dedon um neue, nordisch anmutende Aspekte.







Mit dem höchsten Anspruch an Komfort, Qualität und Design stellt Dedon hochwertige Outdoormöbel her, die unseren Kunden ermöglichen, das Leben im Freien unbeschwert zu genießen. Alle Materialien sind sorgfältig ausgewählt und weiterverarbeitet, um Produkte von Beständigkeit gegen extreme Bedingungen zu gewährleisten.



Weitere Informationen unter: