Kraftvolle Strömung mit wenigen Handgriffen

Neben der bewährten Turbinenschwimmanlage HydroStar von Binder, die speziell für den Pool-Neubau entwickelt wurde, ist die EasyStar die „Sofort-Schwimm-Anlage“ für bestehende Pools. Diese Anlage lässt sich vom Fachhändler mit wenigen Handgriffen in Schwimmbädern aller Art installieren. Pools aus Beton und Kunststoff eignen sich ebenso gut wie Becken aus Edelstahl oder Holz. Auch in Aufstell- oder Naturpools ist die Montage ganz einfach.

EasyStar gibt es in verschiedenen Ausführungen mit Volumenströmen von 160 m³ bis 550 m³ pro Stunde. Die Stärke der Anlage lässt sich individuell und komfortabel per Fernbedienung oder per Smartphone/Tablet über die Trainings-App steuern. Die App ist auch mit der Apple SmartWatch kompatibel und bietet für jedes Niveau vorinstallierte Trainingsprogramme sowie die Möglichkeit, individuelle Trainingseinheiten zu erstellen und zu speichern. Mehr unter www.binder24.com