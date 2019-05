Ein ganz besonderes Schwimmgefühl

Gegenstromanlage

Im eigenen Pool schwimmen und sich dabei wie in der Natur fühlen – dieses einzigartige Erlebnis bietet die Turbinenschwimmanlage HydroStar von BINDER. Das System erzeugt eine breite kraftvolle Strömung, die der eines Flusses ähnelt und den Körper gleichmäßig trägt.



Komfortable Bedienung: Die Strömungsstärke von HydroStar lässt sich per Fernbedienung, Piezo-Taster oder die kostenlose App ganz leicht einstellen.



Die Gegenstromanlage ist aufgrund ihrer Turbinentechnologie wesentlich leistungsfähiger als herkömmliche Modelle. BINDER bietet HydroStar in sechs verschiedenen Größen mit Volumenströmen von 160 bis 550 m3 pro Stunde an. Für besonders anspruchsvolle Schwimmer sind zudem zwei Sondergrößen mit Fördermengen von 600 und 1200 m3/h erhältlich. HydroStar eignet sich nicht nur sehr gut für das Ausdauerschwimmen, sondern wird auch mit großem Erfolg für Wellnessübungen, Reha-Sport oder Gesundheitstrainings eingesetzt. Die Strömung der Turbinenschwimmanlage ist, anders als bei pumpenbetriebenen Systemen, breit und gleichmäßig, sodass der Körper von ihr getragen wird. Durch die besondere Funktionsweise von HydroStar entsteht auch kein lästiges Spritzwasser. So kann sich der Schwimmer ganz auf seine Technik konzentrieren und ist nicht ständig damit beschäftigt, sein Gleichgewicht auszubalancieren.



Die Turbinenschwimmanlage bietet im Vergleich zu marktüblichen Systemen noch viele weitere Vorteile. So läuft sie ohne Lärm und Vibrationen und kann daher problemlos im Außen- und im Innenbereich betrieben werden. Der Stromverbrauch von HydroStar beträgt zudem nur etwa 20 bis 50 Prozent der Energie, die herkömmliche Modelle benötigen. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist der äußerst geringe Wartungsaufwand: Die Gleitlager des Motors werden durch das Wasser geschmiert und ein aufwändig verkabelter Trockenraum ist nicht erforderlich.



Die gleichmäßige Strömung der Turbinenschwimmanlage HydroStar ermöglicht es dem Schwimmer, sich ganz auf seine Technik zu konzentrieren.



Gesteuert wird HydroStar komfortabel über eine Fernbedienung, einen Piezo-Taster am Beckenrand oder die neue App, die kostenlos im Google Play Store erhältlich ist. Die Strömungsstärke lässt sich exakt an das jeweilige Leistungsniveau bzw. die individuellen Vorlieben anpassen. HydroStar ist als stationäre und als modern designte Nachrüstanlage erhältlich. Beide Modelle werden vom Fachhändler innerhalb kurzer Zeit installiert. Die Nachrüst-Anlage fügt sich harmonisch in ihre Umgebung ein und weist dieselben Leistungsmerkmale und Funktionen wie das stationäre System auf.



Weitere Informationen unter: