Whirlpool gewinnen und gleichzeitig etwas Gutes tun

Benefiz-Verlosung — 16.05.2019

Für alle, die sich selbst und anderen etwas Gutes tun wollen, hat Whirlpools World in Deißlingen-Lauffen eine außergewöhnliche Spendenaktion ins Leben gerufen: Jede Spende für die „Bright Mountain Dental Clinic“ in Ladakh nimmt an der Verlosung eines Whirlcare-Whirlpools teil, den die Firma Whirlpools World zu ihrem zehnjährigen Bestehen als Hauptgewinn stiftet. Es winken Preise im Gesamtwert von mehr als 30.000 Euro.

Dabei wandert für jeden Euro ein Los in den Topf: Wer die Zahnklinik in der nördlichsten Region Indiens zum Beispiel mit 20 Euro unterstützt, hat 20 Mal die Chance, den Whirlpool oder einen weiteren tollen Preis zu gewinnen.



Einen Whirlpool von Whirlcare sowie weitere Preise im Gesamtwert von mehr als 30.000 Euro gibt es bei der Benefizaktion zu gewinnen, die Whirlpools World zum Jubiläum initiiert.



Die gemeinnützige Ladakh Medical Aid gGmbH aus Esslingen am Neckar engagiert sich für die zahnmedizinische Versorgung der Menschen in Ladakh, einem abgelegenen Gebiet im Himalaya. Federführend ist der Zahnarzt Dr. Rainer Roos, der es sich seit rund 20 Jahren zur Aufgabe gemacht hat, das schlimmste Leid dort zu lindern. Fern der Zivilisation ist eine Zahnbehandlung nämlich purer Luxus. Die Menschen leben in einfachsten Verhältnissen, viele haben noch nie einen Zahnarzt gesehen.

Durch die Unterstützung von Whirlpools World sowie weiterer Helfer und Spender ist es gelungen, dort eine Zahnklinik aufzubauen, die im Sommer 2018 von der jüngeren Schwester des Dalai Lama, Jetsün Pema, eröffnet wurde. Der Dalai Lama höchstpersönlich weihte die Klinik und gab ihr seinen Segen.



Da der laufende Betrieb und die zahnärztlichen Behandlungen Geld kosten, ist die „Bright Mountain Dental Clinic“ natürlich weiter auf Spenden angewiesen. Um auch die Menschen zu erreichen, die nicht in die Klinik kommen können, soll nun eine mobile Zahnstation angeschafft werden, die es erlaubt, Behandlungen bei den Patienten vor Ort oder an öffentlichen Plätzen vorzunehmen.



Ziehung beim Sommerfest von Whirlpools World

Whirlpools World möchte der Zahnklinik helfen. Deshalb wird zum zehnjährigen Bestehen, das beim Sommerfest vom 21. bis 23. Juni groß gefeiert wird, ein Whirlcare-Whirlpool für luxuriöse Wellness-Momente verlost. Die Ziehung des glücklichen Gewinners erfolgt am Sonntag, 23. Juni, gegen 17.30 Uhr. Bis kurz vor der Verlosung kann jeder mit einer Spende mitmachen – nicht nur online, sondern auch beim Sommerfest in Deißlingen-Lauffen. Die Teilnahme ist bereits ab einem Euro möglich. Die Verlosung wird live auf Facebook übertragen, der Gewinner zusätzlich schriftlich per E-Mail informiert.



Als weitere Preise winken u.a. ein Outdoor-Fernseher, ein Aqua-Bike, ein von der Messe Stuttgart (interbad) gestifteter Luxus-Grill von Broil King, zehn Jahresmitgliedschaften bei SportpoolTV sowie jeweils zehn Jahresabos von verschiedenen Fach- und Wellnesszeitschriften.



„Die Bright Mountain Dental Clinic bringt medizinische und zahnärztliche Versorgung ins Himalaya-Gebiet. Hier finden bedürftige Menschen eine Anlaufstelle. Sie werden in der Zahnklinik kostenlos und professionell behandelt, außerdem wird wertvolle Aufklärungsarbeit geleistet, beispielsweise in einem Kindercamp für Zahnhygiene“, beschreibt Dr. Rainer Roos das Hilfsprojekt. Beim Whirlpools-World-Sommerfest wird er am Samstag, 22. Juni, und Sonntag, 23. Juni, in mehreren Vorträgen die Arbeit der „Bright Mountain Dental Clinic“ vorstellen.



Otmar Knoll, Direktor von Whirlpools World und Whirlcare Industries aus Deißlingen-Lauffen (Zweiter von rechts), mit Dr. Rainer Roos (Vierter von links), Geschäftsführer und Gründer der gemeinnützigen Ladakh Medical Aid gGmbh, vor dem Eingang zur „Bright Mountain Dental Clinic“ in Choglamsar.



Jede Aktion auf Facebook erhöht Spendensumme

Otmar Knoll, Direktor von Whirlpools World One, weist darauf hin, dass jede einzelne Spende dazu beitrage, die Lebenssituation der Menschen im Himalaya zu verbessern:

„Jeder gespendete Euro kommt ohne Verwaltungskosten direkt in der Klinik an.“

Auf Wunsch stellt die Ladakh Medical Aid gGmbH eine offizielle, vom Finanzamt anerkannte Spendenbescheinigung aus.



Natürlich werden auch Whirlpools World und der Hersteller Whirlcare Industries ihren Beitrag leisten und die Spendensumme erhöhen. Wem die Aktion gefällt, wer seine Freunde und Bekannte darüber informieren oder die wertvolle Arbeit der Zahnklinik bekannter machen möchte, kann den dazugehörigen Beitrag auf den Facebook-Seiten von Whirlpools World und Whirlcare teilen, liken und / oder bewerten. Für jede Aktion erhöhen Whirlpools World bzw. Whirlcare Industries die Spendensumme um weitere zehn Cent.

Die Bewirtung beim Sommerfest von Whirlpools World übernehmen das DRK Deißlingen und der Rollerclub „Die Göttlichen“, die jeweils die Hälfte des Reinerlöses aus dem Verkauf von Speisen und Getränken erhalten. Der Rollerclub wird seinen Anteil ebenfalls der „Bright Mountain Dental Clinic“ zur Verfügung stellen.



Spenden und gewinnen: Weitere Informationen