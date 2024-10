Verbandswahlen beim bsw

Nach zwölf Jahren erfolgreicher Verbandsführung möchte der amtierende bsw-Präsident Dietmar Rogg Platz für eine neue Persönlichkeit machen und nicht erneut für die Position des Verbandschefs kandidieren. bsw-Mitglieder, die sich für die Nachfolge bewerben wollen, können sich bis Ende Januar 2025 in der Geschäftsstelle melden.

Jürgen Koenig von Bayrol Deutschland kandidiert für die Position des Verbandschefs.

Einer hat es schon getan: Jürgen Koenig von Bayrol Deutschland ist bereit, in herausfordernden Zeiten das „Verbandsruder“ in die Hand zu nehmen. Er verbindet Treue, Verlässlichkeit und Kontinuität mit Innovationsfreude, Neugier und Veränderungsbereitschaft. Während seiner fast 25-jährigen Tätigkeit für Bayrol hat er sich in vier verschiedenen Positionen mit ganz unterschiedlichen Aufgaben und Wirkungskreisen bewährt – sowohl national als auch international.

Nachdem Jürgen Koenig seit vielen Jahren die Arbeit des PR- und Marketingausschusses im bsw bereichert und sich als Präsidiumsmitglied verdient gemacht hat, steht er mit seiner Erfahrung, seinem Wissen und seinem Engagement am 6. März 2025 als Verbandspräsident zur Wahl. In dieser Funktion kommt es neben fachlichen Qualitäten vor allem auch auf Teamgeist und die Fähigkeit an, unterschiedliche Menschen und Beiträge zu einem großen Ganzen zusammenzubringen. Als Chorsänger weiß er, wie das geht. Dabei kommt ihm seine ausgeglichene Art zugute, die er immer wieder schult – beispielsweise auf dem Jakobsweg oder bei anderen Wanderungen.

Die weitere Stärkung des bsw als Branchenvertretung sowie der Ausbau von Qualifizierungsangeboten sind zwei Schwerpunkte, für die er sich besonders einsetzen will.