Mehr als nur eine neue Homepage

News — 21.06.2018

Nicht nur die digitale Welt ist im radikalen Wandel. Auch die Tintometer®-Familie mit Sitz in Dortmund verändert sich in rasantem Tempo. Das spiegelt sich jetzt in der brandneuen Homepage der Unternehmergruppe wider. Unter www.lovibond.com präsentieren sich die Lovibond®-Produkte für die Wasseranalytik und Farbmessung so global, wie sich das Unternehmen weltweit auf dem Markt in den verschiedenen Marktsegmenten engagiert.

Neue Website im Hause Tintometer: Die beiden Unternehmensschwerpunkte Wasseranalytik und Farbmessung präsentieren sich jetzt gemeinsam auf einer Seite.

„Gerade in der Wasseranalytik erleben wir weltweit eine enorme Nachfrage nach unseren Produkten – egal, ob es dabei um die Reinheit des Trinkwassers vor dem Hintergrund von Wasserknappheit in bestimmten Erdteilen geht, um die Überwachung von Industrie-, Prozess- und Abwasser oder um die Wasserqualität im privaten Swimming Pool“, schildert Unternehmensgründer Cay-Peter Voss. „Unser Unternehmen ist in den letzten Jahren auf mehr als 370 Mitarbeiter angewachsen, wir sind inzwischen in über 160 Ländern auf allen Kontinenten präsent“, ergänzt Geschäftsführerin Maja C. Voss. „Wir liefern weltweit innovative Lösungen und transportieren das jetzt auch mit den vielen zusätzlichen digitalen Möglichkeiten, die unser neuer Webauftritt ermöglicht.“



Die wichtigste Neuerung: Die beiden Unternehmensschwerpunkte Wasseranalytik und Farbmessung präsentieren sich jetzt gemeinsam auf einer Seite. Mit einem Klick lässt sich hier das richtige Photometer finden, um das Poolwasser auf den Prüfstand zu stellen. Wer die elektronische Farbmessung bei Mineralölen, Chemikalien oder Wachsen anwenden will, wird hier ebenso schnell bei den neuesten EComparatoren fündig – inklusive aller technischer Daten, Reagenzien, Zubehör, Downloads und Sicherheitsdatenblätter. Mit dem Produktfinder ist die Suche nach dem geeigneten Gerät ein Kinderspiel. Es gibt einen eigenen Downloadbereich, vielfältige Suchfunktionen, Favoritenspeicher und deutlich mehr Informationen im neuesten Design. Die vielen Möglichkeiten des neuen Webauftritts sind auch mobil überall mit dem Smartphone oder Tablet abrufbar.

„Für uns ist die neue Homepage ein digitaler Meilenstein und der Anfang einer umfassenden Weiterentwicklung unseres Unternehmens“, betont Maja C. Voss. „Damit sind wir für die sich verändernden globalen Herausforderungen des Marktes gut aufgestellt und gerüstet.“ Denn damit alle Daten global vernetzt sind, hat das Unternehmen auch hinter den Webkulissen in digitale Neuerungen wie ein eigenes Produktinformationssystem investiert.



Wer es selbst ausprobieren will: Unter www.lovibond.com werden die Sprachversionen der neuen Website kontinuierlich weiter ergänzt, damit die Kunden und Interessenten in allen Erdteilen rundum informiert sind.



Über die Tintometer® GmbH

Seit über 130 Jahren bilden Wasser und Farben die Schwerpunkte des Familienunternehmens. Die von Tintometer® entwickelten, hergestellten und weltweit vertriebenen Messgeräte und Nachweisverfahren für Wasseranalytik und Farbmessungen liefern die Grundlage für qualitätvolle und zuverlässige Messungen mit schnellen und sicheren Analyseergebnissen in fast allen Lebensbereichen. Dabei werden Lösungen entwickelt, die in der Industrie ebenso begehrt sind wie im Wasser- und Abwasserwerk, im Schwimmbad, in der Umwelt oder in der Forschung.