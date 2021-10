Folienspezialist Renolit wird 75

Firmenjubiläum — 15.10.2021

Das Wormser Familienunternehmen Renolit feierte am 4. Mai 2021 seinen 75. Geburtstag.

Seit seinen Anfängen hat sich das Unternehmen zum Weltmarktführer für hochwertige Kunststoff-Folien und verwandte Produkte entwickelt. 1946 gründete Jakob Müller die Renolit-Werke. Anfänglich stellte das Unternehmen leistungsfähige Kunststoff-Folien als Ersatz für das nach dem Krieg knappe Leder her. Seitdem hat sich das Anwendungsgebiet stark verändert: Heute kommen die Produkte des Unternehmens in zahlreichen Industrien weltweit zum Einsatz. Das unabhängige Familienunternehmen agiert heute weltweit als Renolit Gruppe an 30 Produktionsstandorten.

Auch mit ihren Schwimmbadfolien hat sich Renolit längst einen Namen im Poolbereich gemacht. Das Unternehmen bietet regelmäßig Folienverlegekurse an, unterstützt seine Partner mit umfassenden Servicetools und engagiert sich ehrenamtlich im Branchenverband bsw. Der bsw möchte den Firmengeburtstag nutzen, sich dafür sehr herzlich zu bedanken.