Erinnerung an einen herzlichen Menschen

„Es ist uns ein Trost, zu wissen, wie geschätzt Werner war und dass er Spuren hinterlässt“ – so hieß es in der Danksagung anlässlich des Todes von Werner Seiser im März mit nur 73 Jahren.

Peter Seiser wirkte unter anderem bei der Erarbeitung der ersten europäischen Schwimmbadnormen für private Bäder mit.

Man schätzte den Folienexperten von DLW ungemein in der Schwimmbadbranche – nicht nur wegen seines umfassenden Fachwissens, sondern vor allem auch wegen seiner Hilfsbereitschaft, seiner immer freundlichen und verbindlichen Art und wegen seines Humors. Wenn Werner Seiser dabei war, war es immer nett. Man kam mit ihm schnell ins Gespräch und konnte sich mit ihm über „Gott und die Welt“ unterhalten. Es gab wenig, was er nicht wusste. Und er eignete sich immer wieder neues Wissen an. Auch bei der Erarbeitung der ersten europäischen Schwimmbadnormen für private Bäder wirkte er mit und brachte sich ehrenamtlich ein. „Beyond the sea“ – dieser Song wurde auf der Trauerfeier gespielt. Er passte bestens zu dem Musikliebhaber Werner Seiser, der in seiner Freizeit auch gerne tanzte. Und er hatte eine Verbindung zur Wasserbranche, in der er, auch wenn er nun „jenseits des Meeres“ ist, Spuren hinterlässt.



Die Schwimmbadbranche wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren und ihn als herzlichen Menschen, Folienfachmann und Freund in Erinnerung behalten.