BINDER auf der Piscine Global 2018: Insider-Tipps vom Profi

25.09.2018

Sogar die französische Schwimm-Nationalmannschaft nutzt HydroStar für ihr Ausdauer- und Technik-Training. Während der Piscine Global demonstriert ein Profi-Schwimmer am BINDER-Messestand in Live-Vorführungen die Leistungsfähigkeit der Turbinenschwimmanlage. Neben HydroStar werden auch umfangreiches Zubehör und verschiedene Antriebe für Schwimmbad-Abdeckungen zu sehen sein.



Auf der Piscine Global wird BINDER unter anderem die modern designte HydroStar-Nachru?stanlage zeigen, mit der auch die Besitzer bestehender Pools schnell und einfach in den Genuss des einzigartigen Schwimmgefu?hls kommen.



Die französische Schwimm-Nationalmannschaft trainiert bereits seit längerem mit der Turbinenschwimmanlage von BINDER und ist sehr zufrieden mit ihrer Leistung: „HydroStar ist die beste, gelungenste und stärkste Anlage, die wir getestet haben“, berichtet Nationaltrainer Lionel Horter. Anders als herkömmliche pumpenbetriebene Systeme erzeugt die Turbinenschwimmanlage eine breite, kraftvolle Strömung, die den Körper gleichmäßig trägt. So kann sich der Schwimmer voll und ganz auf seine Technik konzentrieren. Wie man diese mit HydroStar effektiv verbessert, wird ein Profi-Schwimmer live am BINDER-Messestand demonstrieren.



Da jeder Nutzer andere Ansprüche an die Leistungsfähigkeit einer Gegenstromanlage stellt, bietet BINDER HydroStar in sechs Leistungsstufen sowie zwei Sondergrößen an. Die Stärke der Strömung kann der Schwimmer ganz einfach per Piezo-Taster, Fernbedienung oder mit der neuen App einstellen, die ebenfalls auf der Messe vorgestellt wird. Das Programm zeigt außerdem bei Bedarf auf dem Smartphone oder Tablet die geschwommene Strecke und die dafür aufgewendete Zeit an. Sehr praktisch ist zudem die Möglichkeit, mit der App eigene Trainingsprogramme zu erstellen.



Für die Bedienung der Turbinenschwimmanlage HydroStar bietet BINDER neben einem Piezo-Taster und einer Fernbedienung auch ein separat erhältliches Touch-Display an.



Die Installation von HydroStar ist unkompliziert und erfolgt über ausgewählte Fachhändler. Bei ihnen können Interessenten die Turbinenschwimmanlage auch testen. HydroStar ist an jeden haushaltsüblichen Stromanschluss anschließbar und verbraucht nur etwa 20 bis 50 Prozent der Energie, die pumpenbetriebene Gegenstromanlagen benötigen. Da die Gleitlager des Motors vom Wasser geschmiert werden, ist die Anlage zudem äußerst wartungsarm.

Für den nachträglichen Einbau hat BINDER eine moderne Einhänge-Anlage im Programm, die sich harmonisch in ihre Umgebung einfügt.



Auf der Piscine Global wird BINDER den Besuchern auch Zubehör wie farbige LED-Strahler präsentieren. Verschiedene Unter- und Überwasserantriebe sowie ein Schachtmotor für Schwimmbad-Abdeckungen werden ebenfalls auf dem Messe-Stand zu sehen sein. Die Antriebe sind in Leistungsstärken von 250 Nm bis 1000 Nm erhältlich und werden für jeden Kunden individuell gefertigt.

