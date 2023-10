40-Jahr-Feier

Seit 40 Jahren realisiert Vita Bad Poolträume made in Switzerland – ein Grund zum Feiern! Und so luden die Schwimmbadexperten zum Jubiläumsfest ein.

Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner waren mit ihren Familien gekommen, um dem Geburtstagskind zu gratulieren. Mit einem Tag der offenen Tür im Poolgarten von Vita Bad startete man in den Ehrentag. Die Schwimmbecken in der Ausstellung standen den Gästen zum Ausprobieren offen, fürs leibliche Wohl wurde aufmerksam gesorgt und mitreißende Musik zauberte Poolparty-Feeling. Groß und Klein hatten ihren Spaß mit einem Clown, der die verblüffendsten Zaubertricks beherrschte. Am Abend verwöhnte der Gastgeber die Anwesenden mit einem ausgezeichneten Dinner, das in einem eigens dafür aufgestellten Partyzelt serviert wurde.

Das sind die heutigen Vita-Bad-Geschäftsführer mit ihren Partnern: die Geschwister Gabi Hecht-Achermann und Ueli Achermann (Mitte) mit Rudi Hecht und Diana Müller. (Foto: Vita Bad)

Der Jubilar, der von Anton und Silvia Achermann gegründet wurde, wird heute in zweiter Generation von den Geschwistern Gabi Hecht-Achermann und Ueli Achermann geführt. Vita Bad gehört zu den Unterstützern des Schweizer Partnerlandes auf der aquanale.