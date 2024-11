Das Badezimmer ist nicht nur ein funktionaler Raum – es ist ein Rückzugsort, eine Oase der Entspannung und Selbstpflege. Traumhafte Bäder setzen einen besonderen Fokus auf die Atmosphäre, ohne damit die Funktionalität des Raumes zu vernachlässigen. In einer Zeit, in der das Bedürfnis nach persönlichem Wohlbefinden und Ruhe wächst, sollte das Zuhause genau das widerspiegeln – besonders im Badezimmer. Dabei spielt Größe keine Rolle: mit dem richtigen Design kann ein kompaktes Bad schnell wie eine Wellnessoase wirken! Mit ausgewählten Materialien, intelligenten Raumlösungen und kreativen Akzenten verwandelt sich jedes Bad in einen Raum der Regeneration. Im Buch Traumbäder, herausgegeben von Aqua Cultura, sind 40 individuell geplante Projekte professioneller Badplaner dokumentiert, um zu zeigen, wie divers die perfekte Umsetzung aussehen kann. Es lädt Leser:innen dazu ein, die eigene Vorstellungen von einem Traumbad zu erkunden und bietet Inspiration, um es zu einem Spiegelbild des eigenen Stils und Persönlichkeit zu machen.

Das Buch „Traumbäder“ vom Callwey Verlag. (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

Die über 200 Seiten begeistern nicht nur durch eindrucksvolle Bilder, sondern auch die beschreibenden Texte des Autoren Heinz Kaiser laden ein auf eine Reise durch viele Badezimmer-Lösungen. „Dieses Buch ist eine Hommage an die Kunst des Badezimmerdesigns“, erklärt Anna Woithe, Vorstand von Aqua Cultura. Ob Neubau oder Modernisierung – Traumbäder dient als wertvolle Inspirationsquelle und praktische Planungshilfe für Architekt:innen, Designer und alle jene, die auf der Suche nach dem perfekten Badezimmer sind.

Im Bildband „Traumbäder“ werden auch viele Firmen vorgestellt, die hochwertige Bad-Ausstattung anbieten, wie zum Beispiel der Premiumhersteller Dornbracht. (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

Der Herausgeber

Unter dem Qualitätssiegel Aqua Cultura realisieren führende Badplanende die Wünsche und Träume ihrer Kundinnen und Kunden. Gemeinsam werden Themenbereiche konzipiert und Badprojekte der breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Der Autor

Heinz Kaiser lebt in Hamburg, ist freier Autor und ehemaliger Redakteur bei Schöner Wohnen. Er war dort maßgeblich für die Schwerpunkte Wohnen und Bad sowie für das Thema Licht zuständig und hat bei Callwey den Erfolgstitel Die besten Bäder zum Wohlfühlen geschrieben.

Auch Bäder mit integriertem Sauna- und Spa-Bereich stehen im Bildband „Traumbäder“ im Fokus. (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

Traumbäder Individuell & maßgeschneidert – Buchübersicht

Autoren: Heinz Kaiser, Aqua Cultura(Hrsg.)

Titel: Traumbäder – Individuell & maßgeschneidert

Erscheinungsjahr: 2024

Umfang: 208 Seiten, 200 Fotos und Abbildungen

Format: 25 x 28 cm, gebunden

Preis: 49,95 € in Deutschland und Österreich, 68,00 sFr in der Schweiz

ISBN: 978-3-7667-2711-4

Alle Infos auch unter https://www.callwey.de/buecher/traumbaeder/