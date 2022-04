Volle Pumpenpower

Whirlcare

Whirlcare setzt mit den HydroPowerPumps® in seinen Whirlpool- und Swim-Spa-Modellen jeweils eine energiesparende, separate Zirkulations- bzw. Umwälzpumpe für die Wasserumwälzung ein – unabhängig von der Gesamtzahl der Pumpen.



So bleibt die volle Pumpenleistung für die Hydromassage erhalten und die Umwälzpumpe kümmert sich ausschließlich um die Aufgaben der Filterung und Reinigung des Wassers.

Jede Pumpe steht auf Gummipuffern für eine nachhaltig geringere Vibration und höhere Schallisolierung. Vor und hinter jeder HydroPowerPump® befinden sich grundsätzlich Absperrventile, die einen Tausch der Pumpe problemlos ermöglichen, ohne dass dafür das Wasser getauscht werden muss. Diese Pumpen können in nahezu jedem Whirlpool- und Swim-Spa-Modell eingesetzt werden und sind in den Stufen 1,5 kW, 1,8 kW und 2,6 kW erhältlich.

