Das BADU Green Gesamtkonzept hat nicht nur Neuanlagen im Blick, sondern ist auch für alle Besitzer eines Schwimmbades interessant. Denn abhängig von den bereits verbauten Teilen können sowohl einzelne Komponenten als auch das komplette System von SPECK Pumpen in bestehende Poolanlagen eingebaut werden. Drei seiner Filterpumpen, die für effizienten und sparsamen Betrieb sorgen, hat SPECK in das Gesamtkonzept integriert.

Die drehzahlregelbare BADU Prime Neo VS (Foto: SPECK Pumpen)

Die drehzahlregelbare BADU Prime Neo VS gehört dazu. Auch sie verfügt über einen energiesparenden Invertermotor. Zudem vereint die BADU Prime Neo VS einfache Montage mit der ersten Evolutionsstufe der neuen BADU Eco Vision Motorentechnik. Das Pumpengehäuse besitzt identische Anschlussmaße wie ältere Pumpen aus der Reihe BADU Prime 13–20 und BADU 90/13–20. So können vorhandene, alte und ungeregelte Pumpen mit geringstem Umbauaufwand getauscht werden.

Mit dem System BADU NetLink können Sie Ihre Pumpe mittels App kinderleicht aus der Ferne steuern. (Foto: SPECK Pumpen)

Es besteht auch die Möglichkeit, wie bei allen VS-Pumpen des Herstellers SPECK, sie in ein Smart-Home-System zu integrieren. Für eine einfache Pumpensteuerung bietet sich das System BADU NetLink an. Damit lassen sich alle bereits installierten, frequenzgesteuerten BADU Green Poolpumpen nachträglich smart machen und können mittels App kinderleicht aus der Ferne gesteuert werden. Und als zusätzliches Sicherheitsfeature kann ein Leckagesensor angeschlossen werden, der bei einer auftretenden Störung eine Push-Nachricht an das Handy sendet.

