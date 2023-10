Schwimmbadattraktionen: Ganz in Schwarz

Die neue Serie in Schwarz ergänzt die Schwimmbadattraktionen in mattem und poliertem Edelstahl. Die Black-Diamond-Line besticht durch ihre klare Formenansprache, durch elegantes Design und ihre außergewöhnliche Haptik. fluvo® setzt bewusst auf ein Schwarz, das jede Lichtspiegelung auf der Produktoberfläche im Pool vermeidet. So entsteht eine klare, eindeutige und schnell identifizierbare Formenansprache, die Massagedüsen, Gegenstromanlagen und LED-Unterwasserscheinwerfer in einem völlig neuen Kontext erscheinen lassen.

Die Black-Diamond-Line von fluvo lässt die Schwimmbadattraktionen in völlig neuem Kontext erscheinen. Funktionalität trifft Design!

Im Fokus bei der Entwicklung und Markteinführung der neuen Black-Diamond-Line stehen Exklusivität, Anmutung und Hochwertigkeit. Die Black-Diamond-Line entfaltet ihren kompletten Charme besonders in Edelstahlpools oder in Schwimmbädern mit Stein- beziehungsweise Marmoroptiken. Bei den fluvo® Schwimmbadattraktionen mit dieser neuen Designlinie wird erstmals auf eine innovative Oberflächenveredelung mit außergewöhnlicher Härte und Kratzunempfindlichkeit gesetzt.

Natürlich ist die neue Designlinie auch mit der myfluvo® App steuerbar. Die Erstellung von individuellen Trainings- und Massageprogrammen ist bei den fluvo®-Kunden mittlerweile ein „Must-have“ und aus dem Poolvergnügen nicht mehr wegzudenken.

Weitere Informationen unter www.fluvo.de