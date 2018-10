Schutz gegen Schmutz

Wasseraufbereitung

Dank einer speziellen Antihaftwirkung schützt Protect & Shine zusätzlich die Wasserlinie und den Skimmer vor Schmutz- und Fettablagerungen, weil sie nicht mehr anhaften können.



Bayrol Protect & Shine sorgt für eine saubere Wasserlinie und klares Poolwasser.



Damit gehört das mühselige und aufwendige Schrubben an der Wasserlinie endlich der Vergangenheit an: Ein leichtes Wischen und Reiben genügt, um die Wasserlinie im brillanten Glanz zu halten. Protect & Shine ist für alle Pools und alle Filterarten geeignet: Egal ob Aufstellbecken oder Einbaubecken, Kartuschen- oder Sandfilter, Desinfektion mit Chlor, Aktivsauerstoff oder Brom, das 2-in-1-Flüssigprodukt kann in jedem Schwimmbecken eingesetzt werden. Die Dosierung ist kinderleicht: 40 ml pro 10 m³, alle sieben Tage direkt ins Becken. Bei einem Pool bis zu 50 m³ hält der 2-l-Kanister eine ganze Saison.



