BINDER live: Spannendes Online-Event am 25.11.2021

Gegenstromanlagen

„BINDER live“: Online-Event mit interessanten Gästen

Die Anmeldung für den Live-Stream am 25. November ist ab sofort möglich

Ein abwechslungsreicher Mix aus Unterhaltung und Information erwartet die Zuschauer beim großen Online-Event „BINDER live“ am 25. November. Die 45-minütige Sendung für Endkunden und Fachhändler bietet spannende Talkrunden mit Profischwimmern und Poolbauern, informative Kurz-Videos, eine interaktive Fragerunde und vieles mehr. Interessenten können sich ab sofort für die Teilnahme am Live-Stream anmelden.

Mit dem Live-Event am 25. November öffnet auch die virtuelle „BINDER Pool Lounge“ ihre Tore – eine informative Online-Plattform rund um die BINDER-Produktwelt (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

Das Online-Event informiert auf unterhaltsame Weise über die Vorteile der turbinenbetriebenen Gegenstromanlagen von BINDER. Im Mittelpunkt des Events stehen Themen, die sowohl Endkunden als auch Fachhändler interessieren: Warum sind die Turbinenschwimmanlagen leistungsstärker als Pumpensysteme? Kann man HydroStar und EasyStar in jedem Pool installieren? Was ist der Unterschied zwischen einer Einzel- und einer Doppelturbine?

Neben technischen Aspekten geht es auch um die gesundheitlichen Vorteile, die das Training mit den Gegenstromanlagen bietet. In einem Gespräch mit Moderator Florian Krumm schildert Triathlon-Trainer Matthias Knossalla z. B. den Zuschauern, warum sich die turbinenbetriebenen Gegenstromanlagen ideal für das Ausdauerschwimmen eignen. In kurzen Einspielfilmen wird darüber hinaus die Leistungsstärke der Systeme eindrucksvoll demonstriert. Per Chat hat das Publikum an den Bildschirmen zudem die Gelegenheit, den Gästen im Studio Fragen zu stellen.

Mit dem Live-Event öffnet auch die virtuelle „BINDER Pool Lounge“ ihre Tore. Die User können sich hier auf unterhaltsame Weise über die BINDER-Produktwelt informieren. Kurze Videos beschreiben die Vorteile der Gegenstromanlagen, dazu gibt es Schwimmtipps von Paralympics-Goldmedaillengewinnerin Elena Krawzow, Bildergalerien und wichtige technische Informationen für Fachhändler. Bei einem großen Gewinnspiel werden darüber hinaus viele attraktive Preise verlost.

Die Anmeldung für das Online-Event „BINDER live“ ist ab sofort unter https://www.binder24.com/binder-welt/event/ möglich.

Über BINDER

Die Hamelner BINDER GmbH & Co. KG ist Spezialist für die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. Mit seinem umfangreichen Know-how und der jahrzehntelangen Erfahrung entwickelte das Familienunternehmen die turbinengesteuerten Gegenstromanlagen HydroStar und EasyStar, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermitteln. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Anlage ist einfach zu installieren, arbeitet energieeffizient und kann auch in bestehenden Becken problemlos nachgerüstet werden.