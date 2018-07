Fusion von Fluidra & Zodiac

Zodiac & Fluidra – Die globale Fusion ist nun offiziell besiegelt.

In einem Brief an die Geschäftspartner äußern sich der Vorstandsvorsitzende Eloi Planes und Geschäftsführer Bruce Brooks wie folgt:

Sehr geehrter Geschäftspartner,

im November 2017 kündigten wir unsere Fusionspläne mit Zodiac an. Die positiven Reaktionen von Kunden wie Ihnen auf diese Ankündigung wussten wir sehr zu schätzen.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Fusion heute abgeschlossen wurde. Das bedeutet, dass wir ab jetzt offiziell ein Unternehmen sind – zwei hervorragende Firmen tun sich zusammen, um Ihnen besser zu Diensten sein zu können. Ich werde weiterhin Vorstandsvorsitzender sein, während Bruce Brooks, bisher Geschäftsführer bei Zodiac, die Rolle des globalen Geschäftsführers (CEO) übernehmen wird.

Auch nach Abschluss unserer globalen Fusion bleibt noch viel zu tun, um unsere beiden Unternehmen ineinander zu integrieren. Wir möchten betonen, dass wir alle erforderlichen Maßnahmen treffen werden, um jegliche Unterbrechung Ihres normalen Geschäftsbetriebs für Sie zu vermeiden. Sie können uns nach wie vor über Ihre bisherigen Kontaktpersonen erreichen, und die Produkte oder Programme, die Sie derzeit von uns beziehen, werden unverändert bleiben. Sollten wir mit der Zeit Änderungen an unserem üblichen Geschäftsbetrieb einführen, so werden wir Sie in jedem Fall rechtzeitig informieren, damit Sie entsprechend planen können.

Unsere Mission ist klar: wir möchten das am stärksten kundenbezogene und werteorientierte Unternehmen in der Branche sein. Unser Team aus Produkt- und Branchenfachkräften setzt sich jetzt aus 5.500 Mitarbeitern zusammen – das bedeutet noch mehr Ressourcen, um Sie zu unterstützen und die Innovation zu beschleunigen. Unser Produktangebot hat sich jetzt erheblich vergrößert und umfasst die vertrauenswürdigsten und stärksten Marken unserer Branche. Auch unser Vertriebsnetz ist noch umfassender geworden und sorgt dafür, dass Sie das Produkt zu dem Zeitpunkt und an dem Ort erhalten, zu denen Sie es benötigen. Vor dem Hintergrund eines boomenden und wachsenden Pool-Marktes zeichnet sich so eine vielversprechende Zukunft für uns alle ab.

Zur Vorstellung der neuen Fluidra haben wir ein kurzes Video sowie ein kurzes Unternehmensprofil für Sie zusammengestellt. Sollten Sie noch Fragen haben, die hier nicht beantwortet wurden, sehen Sie bitte unsere häufig gestellten Fragen ein oder wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner vor Ort.

Vielen Dank für Ihre stetige Unterstützung und Partnerschaft.