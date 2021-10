Erster klimaneutraler Hersteller

Ospa Schwimmbadtechnik — 15.10.2021

Die beiden Ospa-Geschäftsführer Michael und Stefan Pauser mit der Auszeichnung, die Ospa Schwimmbadtechnik als klimaneutrales Unternehmen ausweist.

Auch bei der Herstellung der Produkte hatte Ospa in den vergangenen Jahren zahlreiche Einsparungsmaßnahmen ergriffen. In einem produzierenden Unternehmen lässt sich aber nicht jeglicher Energieeinsatz vermeiden. Deshalb hat Ospa die Nachhaltigkeitsberatungsgesellschaft „Fokus Zukunft“ beauftragt, den CO2 – Fußabdruck des Unternehmens zu berechnen. Im Folgenden ging es um die Ausarbeitung weiterer Maßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung von CO2. Als letzte Maßnahme stand der Ausgleich durch die Beteiligung an zertifizierten Klimaschutzprojekten im Vordergrund.

Auf Basis der ermittelten Zahlen und durch den Kauf entsprechender Klimazertifikate konnte Ospa schließlich klimaneutral gestellt und offiziell als „klimaneutrales Unternehmen“ ausgezeichnet werden.

Weitere Informationen unter www.ospa-schwimmbadtechnik.de